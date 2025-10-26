Új telefont villantott Szoboszlai Dominik felesége – fotóval

Szoboszlai Dominik szombaton ünnepelte 25. születésnapját, azonban úgy tűnik, nem csak ő kapott az elmúlt időszakban ajándékot, hiszen felesége, Buzsik Borka a legutóbb megosztott Instagram történetében megvillantotta új telefonját. A sztárfeleség nem is akármilyen készülékkel pózolt a tükörben.

Szoboszlai Dominik feleségének kezében kislánya mellett ott virít a legújabb iPhone is már

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége a legjobbat érdemli

Az elmúlt időszakban Buzsik Borka rendre tükörben pózoló fotókat tesz közzé az Instagram oldalán, amelyeken feltűnő volt, hogy az iPhone 16-os szériáját használja, abból is a Pro verziót. Ez azért volt érdekes, mert szeptember 19-én már megjelent az Apple készülékének legújabb, 17-es szériája, így arra gyanakodhatunk, hogy bár megengedhette volna magának Szoboszlai Dominik felesége, hogy a legújabbat vegye meg, mégsem akkor fanatikusa a technológiai kütyüknek.

Végül úgy tűnik, mégis a legjobbat érdemli a futballistafeleség, hiszen az október 25-én, kislányával közzétett képen a szemfülesek már felfedezhették, az iPhone 17 Pro Max verziójával fotózta le magukat.