október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látnod kell!

36 perce

Új telefont villantott Szoboszlai Dominik felesége – fotóval

Címkék#Buzsik Borka#készülék#Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka ezúttal is új részletet osztott meg az életéből a nagyközönséggel. Szoboszlai Dominik felesége megmutatta új telefonját.

Feol.hu
Új telefont villantott Szoboszlai Dominik felesége – fotóval

Buzsik Borka új fotót posztolt az Instagramon

Forrás: origo.hu

Szoboszlai Dominik szombaton ünnepelte 25. születésnapját, azonban úgy tűnik, nem csak ő kapott az elmúlt időszakban ajándékot, hiszen felesége, Buzsik Borka a legutóbb megosztott Instagram történetében megvillantotta új telefonját. A sztárfeleség nem is akármilyen készülékkel pózolt a tükörben.

Szoboszlai Dominik felesége
Szoboszlai Dominik feleségének kezében kislánya mellett ott virít a legújabb iPhone is már
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége a legjobbat érdemli

Az elmúlt időszakban Buzsik Borka rendre tükörben pózoló fotókat tesz közzé az Instagram oldalán, amelyeken feltűnő volt, hogy az iPhone 16-os szériáját használja, abból is a Pro verziót. Ez azért volt érdekes, mert szeptember 19-én már megjelent az Apple készülékének legújabb, 17-es szériája, így arra gyanakodhatunk, hogy bár megengedhette volna magának Szoboszlai Dominik felesége, hogy a legújabbat vegye meg, mégsem akkor fanatikusa a technológiai kütyüknek.

Végül úgy tűnik, mégis a legjobbat érdemli a futballistafeleség, hiszen az október 25-én, kislányával közzétett képen a szemfülesek már felfedezhették, az iPhone 17 Pro Max verziójával fotózta le magukat.

Mélyen a zsebébe nyúlhatott Szoboszlai, vagy mégsem?

A jelenlegi magyarországi árakat figyelembe véve a legismertebb üzletekben 600 ezer forintos árcédulával kapható meg az iPhone 17 Pro Max legolcsóbb verziója, azonban ha nem elégszünk meg a legkisebb tárhellyel, akkor akár 1 millió forintot is kifizethetünk a készülékért. Ennek apropóján Szoboszlai Dominiknak mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, bár liverpooli fizetése mellett ez vélhetően számára csak aprópénz volt. 

Könnyedén megeshet azonban az is, hogy a méregdrága telefon ingyen került Buzsik Borkához, hiszen Szoboszlai Dominik jelenleg szponzori kapcsolatban áll az egyik nagy magyarországi telekommunikációs céggel, így az is megeshez, hogy ők lepték meg a Szoboszlai családot a készülékkel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu