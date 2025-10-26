1 órája
Új telefont villantott Szoboszlai Dominik felesége – fotóval
Buzsik Borka ezúttal is új részletet osztott meg az életéből a nagyközönséggel. Szoboszlai Dominik felesége megmutatta új telefonját.
Buzsik Borka új fotót posztolt az Instagramon
Forrás: origo.hu
Szoboszlai Dominik szombaton ünnepelte 25. születésnapját, azonban úgy tűnik, nem csak ő kapott az elmúlt időszakban ajándékot, hiszen felesége, Buzsik Borka a legutóbb megosztott Instagram történetében megvillantotta új telefonját. A sztárfeleség nem is akármilyen készülékkel pózolt a tükörben.
Szoboszlai Dominik felesége a legjobbat érdemli
Az elmúlt időszakban Buzsik Borka rendre tükörben pózoló fotókat tesz közzé az Instagram oldalán, amelyeken feltűnő volt, hogy az iPhone 16-os szériáját használja, abból is a Pro verziót. Ez azért volt érdekes, mert szeptember 19-én már megjelent az Apple készülékének legújabb, 17-es szériája, így arra gyanakodhatunk, hogy bár megengedhette volna magának Szoboszlai Dominik felesége, hogy a legújabbat vegye meg, mégsem akkor fanatikusa a technológiai kütyüknek.
Végül úgy tűnik, mégis a legjobbat érdemli a futballistafeleség, hiszen az október 25-én, kislányával közzétett képen a szemfülesek már felfedezhették, az iPhone 17 Pro Max verziójával fotózta le magukat.
Szoboszlai Dominik felesége diktálja a tempót Angliában
Mélyen a zsebébe nyúlhatott Szoboszlai, vagy mégsem?
A jelenlegi magyarországi árakat figyelembe véve a legismertebb üzletekben 600 ezer forintos árcédulával kapható meg az iPhone 17 Pro Max legolcsóbb verziója, azonban ha nem elégszünk meg a legkisebb tárhellyel, akkor akár 1 millió forintot is kifizethetünk a készülékért. Ennek apropóján Szoboszlai Dominiknak mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, bár liverpooli fizetése mellett ez vélhetően számára csak aprópénz volt.
Könnyedén megeshet azonban az is, hogy a méregdrága telefon ingyen került Buzsik Borkához, hiszen Szoboszlai Dominik jelenleg szponzori kapcsolatban áll az egyik nagy magyarországi telekommunikációs céggel, így az is megeshez, hogy ők lepték meg a Szoboszlai családot a készülékkel.
