Szoboszlai Dominik felesége diktálja a tempót Angliában
Buzsik Borka eleganciáját követik Angliában. Míg Szoboszlai Dominik a pályán irányítja magára a figyelmet nagyszerű teljesítményével, addig felesége azon kívül diktálja a divattempót.
Szoboszlai Dominik családjára óriási figyelem összpontosul és úgy tűnik ez nem csak a rajongók irányából érkezik.
Szoboszlai Dominik feleségéből divatdikátor lett
Buzsik Borka úgy tűnik a liverpooli focistafeleségek példaképe lett. Ezt tökéletesen bemutatja, hogy pár nappal ezelőtt egy manchesteri kávézót látogatott meg, amelyről sztorit is osztott meg az Instagram oldalán. A Brook House Farm Shop&Café hallowenni dekorációval van feldíszítve, mindent narancssárga tökök lepnek el. Ez megtetszett Alexis Mac Allister feleségének is, aki nemrég ellátogatott a kávézóba, ahonnan több fotót is megosztott követőivel.
Nem ő az egyetlen akit inspirált Buzsik Borka, hiszen Ryan Gravenberchék ugyanolyan babakocsit vásároltak, mint amilyenben Szoboszlai Dominik kislánya is utazik. A Liverpool három középpályása szinte egyszerre vált apukává, ez úgy tűnik az édsanyákat is összekapcsolta, legalábbis nagyon sok inspirációt adnak egymásnak.
Nem csoda, hogy elsősorban Buzsik Borka diktálja a tempót, hiszen visszafogott és elegáns stílusa példamutató.