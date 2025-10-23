október 23., csütörtök

Buzsik Borka divatot teremtett

28 perce

Szoboszlai Dominik felesége diktálja a tempót Angliában

Buzsik Borka eleganciáját követik Angliában. Míg Szoboszlai Dominik a pályán irányítja magára a figyelmet nagyszerű teljesítményével, addig felesége azon kívül diktálja a divattempót.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik családjára óriási figyelem összpontosul és úgy tűnik ez nem csak a rajongók irányából érkezik. 

Szoboszlai Dominik kedvese, Buzsik Borka a focistafeleségek divatdiktátora
Forrás:  Origo.hu

Szoboszlai Dominik feleségéből divatdikátor lett

Buzsik Borka úgy tűnik a liverpooli focistafeleségek példaképe lett. Ezt tökéletesen bemutatja, hogy pár nappal ezelőtt egy manchesteri kávézót látogatott meg, amelyről sztorit is osztott meg az Instagram oldalán. A Brook House Farm Shop&Café hallowenni dekorációval van feldíszítve, mindent narancssárga tökök lepnek el. Ez megtetszett Alexis Mac Allister feleségének is, aki nemrég ellátogatott a kávézóba, ahonnan több fotót is megosztott követőivel.

Nem ő az egyetlen akit inspirált Buzsik Borka, hiszen Ryan Gravenberchék ugyanolyan babakocsit vásároltak, mint amilyenben Szoboszlai Dominik kislánya is utazik. A Liverpool három középpályása szinte egyszerre vált apukává, ez úgy tűnik az édsanyákat is összekapcsolta, legalábbis nagyon sok inspirációt adnak egymásnak. 

Nem csoda, hogy elsősorban Buzsik Borka diktálja a tempót, hiszen visszafogott és elegáns stílusa példamutató. 

