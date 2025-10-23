Szoboszlai Dominik felesége diktálja a tempót Angliában

Szoboszlai Dominik családjára óriási figyelem összpontosul és úgy tűnik ez nem csak a rajongók irányából érkezik.

Szoboszlai Dominik kedvese, Buzsik Borka a focistafeleségek divatdiktátora

Forrás: Origo.hu

Buzsik Borka úgy tűnik a liverpooli focistafeleségek példaképe lett. Ezt tökéletesen bemutatja, hogy pár nappal ezelőtt egy manchesteri kávézót látogatott meg, amelyről sztorit is osztott meg az Instagram oldalán. A Brook House Farm Shop&Café hallowenni dekorációval van feldíszítve, mindent narancssárga tökök lepnek el. Ez megtetszett Alexis Mac Allister feleségének is, aki nemrég ellátogatott a kávézóba, ahonnan több fotót is megosztott követőivel.