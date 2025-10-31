október 31., péntek

Megdöbbentő

1 órája

Lencsevégre kapták a Videoton meccsén Szoboszlai Dominik feleségét? – fotóval

A Videoton kínkeserves mérkőzésen, 1-0-ra diadalmaskodott a Majos ellen a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között. A nézőtéren egy ismerős arcot vettünk észre, Szoboszlai Dominik felesége is a helyszínen tekintette meg a találkozót. Vagy mégsem?

Feol.hu

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka vígan éli életét Angliában, az újdonsült feleség nem egyszer posztol kislányukról az Instagramján, legutóbb pedig ismét tehenek társaságában találta meg a kikapcsolódást. Nem is csodáljuk, hiszen a Majosi SE–Videoton FC Fehérvár MOL Magyar Kupa összecsapás izgalmait máshogy nem is lehetne kipihenni. Történt ugyanis, hogy a nézőtéren egyszer csak a liverpooli sztárfutballista feleségére lettünk figyelmesek. Vagy mégsem ő volt az?

Megtalálhattuk Szoboszlai Dominik feleségének hasonmását
Megtalálhattuk Szoboszlai Dominik feleségének hasonmását
Forrás: vaol.hu

Szoboszlai Dominik felesége a Videoton mérkőzésén járt?

A kérdésre a válasz természetesen nem, Buzsik Borka nem a Boér Gábor vezette csapat mérkőzését választotta kikapcsolódás gyanánt, azonban a Videoton szurkolói között felbukkant egy hölgy, akiről ha nem figyelünk teljesen oda, akkor azt is mondhatnánk, hogy Szoboszlai Dominik felesége. Az alábbi képen mutatjuk is a hasonlóságot.

Buzsik Borka (jobbra) és a hasonmás Vidi-szurkolók között

 

 

