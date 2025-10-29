október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elege lett

13 perce

Ismét elmenekült Szoboszlai Dominik felesége, a tehenek közt talált menedéket

Címkék#Buzsik Borka#Szoboszlai Dominik#tehén

Fény, pompa és csillogás. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban ismét túl sok impulzus érte Szoboszlai Dominik feleségét, Buzsik Borkát, aki így ezúttal is a tehenek között lelt békére.

Feol.hu

Legutóbb még gyermekük születése előtt posztolt tehenekről fotót Buzsik Borka. Most már megszületett Szoboszlai Dominikkal közös kislánya, így még jobban elfárad egy nap, most pedig úgy tűnik ismét eljött az ideje annak, hogy az egykor vidéki életet élő, most már az angol luxusban lévő lány elmenjen egy kicsit a természetbe és a tehenekkel töltsön időt.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka most külön töltöttek egy kis időt
Fotó: Trenka Attila

Szoboszlai Dominik felesége jó kapcsolatot ápol a tehenekkel

Ahogy az a 24 órán keresztül elérhető Instagram történetben megosztott fotón ezúttal is tisztán látható, Buzsik Borka távolról figyelte a teheneket, amelyek nagy nyugodtsággal legelték a friss, zöld füvet a gyönyörű környezetben. Ez talán egy kicsit az újdonsült anyukát is megnyugtathatja, főleg, hogy az elmúlt időszakban rengeteg impulzus érte, például férje is betöltötte a 25. életévét. Az igazán idilli helyszín megnyugvást jelenthet az anyukának, aki így a következő időszakban felfrissülve nevelheti kislányukat.

Ezúttal is a távolból figyeli a teheneket Buzsik Borka
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu