Ismét elmenekült Szoboszlai Dominik felesége, a tehenek közt talált menedéket

Legutóbb még gyermekük születése előtt posztolt tehenekről fotót Buzsik Borka. Most már megszületett Szoboszlai Dominikkal közös kislánya, így még jobban elfárad egy nap, most pedig úgy tűnik ismét eljött az ideje annak, hogy az egykor vidéki életet élő, most már az angol luxusban lévő lány elmenjen egy kicsit a természetbe és a tehenekkel töltsön időt.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka most külön töltöttek egy kis időt

Fotó: Trenka Attila

Szoboszlai Dominik felesége jó kapcsolatot ápol a tehenekkel

Ahogy az a 24 órán keresztül elérhető Instagram történetben megosztott fotón ezúttal is tisztán látható, Buzsik Borka távolról figyelte a teheneket, amelyek nagy nyugodtsággal legelték a friss, zöld füvet a gyönyörű környezetben. Ez talán egy kicsit az újdonsült anyukát is megnyugtathatja, főleg, hogy az elmúlt időszakban rengeteg impulzus érte, például férje is betöltötte a 25. életévét. Az igazán idilli helyszín megnyugvást jelenthet az anyukának, aki így a következő időszakban felfrissülve nevelheti kislányukat.