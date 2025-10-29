50 perce
Ismét elmenekült Szoboszlai Dominik felesége, a tehenek közt talált menedéket
Fény, pompa és csillogás. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban ismét túl sok impulzus érte Szoboszlai Dominik feleségét, Buzsik Borkát, aki így ezúttal is a tehenek között lelt békére.
Legutóbb még gyermekük születése előtt posztolt tehenekről fotót Buzsik Borka. Most már megszületett Szoboszlai Dominikkal közös kislánya, így még jobban elfárad egy nap, most pedig úgy tűnik ismét eljött az ideje annak, hogy az egykor vidéki életet élő, most már az angol luxusban lévő lány elmenjen egy kicsit a természetbe és a tehenekkel töltsön időt.
Szoboszlai Dominik felesége jó kapcsolatot ápol a tehenekkel
Ahogy az a 24 órán keresztül elérhető Instagram történetben megosztott fotón ezúttal is tisztán látható, Buzsik Borka távolról figyelte a teheneket, amelyek nagy nyugodtsággal legelték a friss, zöld füvet a gyönyörű környezetben. Ez talán egy kicsit az újdonsült anyukát is megnyugtathatja, főleg, hogy az elmúlt időszakban rengeteg impulzus érte, például férje is betöltötte a 25. életévét. Az igazán idilli helyszín megnyugvást jelenthet az anyukának, aki így a következő időszakban felfrissülve nevelheti kislányukat.
Kiderült Szoboszlai Dominikék titka, mutatjuk hol lakhat a sztárcsalád
Új telefont villantott Szoboszlai Dominik felesége – fotóval
Buzsik Borkának komoly ellenfele akadt - megmutatta szépséges új barátnőjét a futballista