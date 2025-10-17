október 17., péntek

Gyönyörű fotó

2 órája

Elképesztő honnan posztolt Buzsik Borka

Mozgalmas napokon van túl a család. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka egy gyönyörű képet osztott meg a közösségi médiában.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott kötelezettségei miatt hazautazott, nem egyedül jött, hiszen felesége, Buzsik Borka is egy repülőről posztolt gyönyörű fotót, amin valószínüleg Anglia felé vette az irányt.

Szoboszlai Dominik felesége is úton van

Véget ért a 2026-os vb-selejtező októberi válogatott szünet, így a labdarúgók visszatértek csapataikhoz. Szoboszlai Dominik sem egyedül tért haza, hiszen felesége út közben osztott meg Instagram oldalán egy 24 órás történetet. A képen az látható, hogy naplementében repül valamerre, festői táj tárult a gépen ülők elé. A fotó alján szürkés felhőréteg van, amely felett egy narancssárga sáv adja a kontrasztot, amit a mélykék ég zár le a kép tetején.

 

 

