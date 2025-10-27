Kiderült Szoboszlai Dominikék titka, mutatjuk hol lakhat a sztárcsalád

Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, ekkor új otthont is keresnie kellett, hiszen ezt megelőzően nem Angliában élte mindennapjait. Akkoriban a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy nem volt egyszerű feladat a lakáskeresés, azonban egyik legjobb barátja, Erling Haaland segítségére sietett és több tanáccsal is ellátta. Azt javasolta a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy Liverpool és Manchester között félúton keressen otthont magának, hiszen rengeteg Premier League játékos él ezen a környéken. A norvég gólvágó is ezen a vidéken telepedett le.

Lehullott a lepel Szoboszlai Dominikék lakhelyéről?

Forrás: bors.hu

Barátja buktatta le Szoboszlai Dominikot

Erling Haaland néhány nappal ezelőtt a hivatalos youtube oldalán engedett betekintést gyönyörűszép otthonába. A Manchester City klasszisa egy cheshire-i villában él, amivel rávilágított, hogy nagy valószínűséggel jóbarátja, Szoboszlai Dominik is valahol a környéken vásárolt házat.

Vannak még bizonyítékok

Nem a norvég támadó lakhelye az egyetlen bizonyíték arra, hogy a Szoboszlai család itt él, hanem Buzsik Borka Instagram posztjai is. Szoboszlai Dominik felesége nemrégiben osztott meg egy fotót, amelyen kislányával sétál az utcán, ez a hely pedig az Alderley Edge egyik nyugodt és meghitt utcája volt a Chapel Road. Ez az utca pedig csak pár perc gyaloglásra van a "focistaövezetként" elhíresült helytől, ahol korábban olyan sztárok éltek mint Cristiano Ronaldo vagy David Beckham, de Virgil van Dijk is itt lakik.