Szoboszlai Dominik felesége ledobta a cukiságbombát, elolvadunk kislányuktól

Címkék#Buzsik Borka#gyermek#Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka ezúttal is megosztott egy kis szeletet az életükből a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik felesége kislányukról posztolt az Instagramon, ezt neked is látnod kell.

Feol.hu

Már hozzászokhattunk, hogy Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Instagram oldalán rendre megoszt egy-egy fotót az életükből. Hol a természetből posztol, ahogy kislányukkal sétál, hol pedig a mérkőzésekről, de arra is sokszor van példa, hogy otthonukból jelentkezik be. Nem volt ez másképp most sem, mutatjuk, milyen aranyos fotót osztott meg a kis csöppségről az újdonsült anyuka.

Szoboszlai Dominik felesége
Szoboszlai Dominik felesége ismét kislányukról posztolt az Instagramon
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége ért a cukisághoz

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka még idén márciusban házasodott össze, majd július végén, augusztus elején megszületett kislányuk is. Az látszik, hogy a kis csöppség el van kényeztetve, mindent megadnak neki amire szüksége van. Mindeközben az újdonsült anyuka a közösségi médiában is szereti posztolni, hogy éppen mi történik velük, természetesen mindezt úgy, hogy gyermeke arcát kitakarja. Most éppen a kisbaba lábairól posztolt egy fotót 24 órán át elérhető Instagram történetében.

Szoboszlai Dominik kislánya igazi cukiságbomba, nincs olyan ember, aki nem olvadna el tőle. Ezért ezt a fotót neked is látnod kell, IDE KATTINTVA pedig még majdnem egy napig meg is nézheted!

A Manchester United ellen készülnek

Szoboszlai Dominiknak vélhetően ma kevesebb ideje jutott kislányára, hiszen az angol bajnoki címvédő Liverpoollal a Manchester United elleni rangadóra készülnek. A két együttes 17.30 órától csap majd össze az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 8. fordulójában.

 

