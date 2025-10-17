Szoboszlai Dominikék már a halloweenre hangolódnak

Október 31-e halloween napja. Bár még két hét hátra van eddig, azonban Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka már most ünnepi lázban ég.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ünnepi hangulatba került

Forrás: origo.hu

Szoboszlai Dominikék már most készülődnek

Buzsik Borka Instagram oldalán jelentkezett, ahol újfent egy 24 órán át elérhető történetet osztott meg. A képen egy üzlet és kávézó látható, amely előtt rengeteg halloweeni tök látható. Nem csoda, hogy nagy az izgatottság a családban, hiszen Szoboszlai Dominik kislánya élete első halloweenjére készül.

Vajon a magyar válogatott csapatkapitánya is nekiáll tököt faragni?