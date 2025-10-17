1 órája
Szoboszlai Dominikék már a halloweenre hangolódnak
Közel fél hónap van még hátra halloweenig, azonban van aki már most készülődni kezdett. Úgy tűnik Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is nagy rajongója az ünnepnek, hiszen már most lázban ég.
Szoboszlai Dominikék már most készülődnek
Buzsik Borka Instagram oldalán jelentkezett, ahol újfent egy 24 órán át elérhető történetet osztott meg. A képen egy üzlet és kávézó látható, amely előtt rengeteg halloweeni tök látható. Nem csoda, hogy nagy az izgatottság a családban, hiszen Szoboszlai Dominik kislánya élete első halloweenjére készül.
Vajon a magyar válogatott csapatkapitánya is nekiáll tököt faragni?