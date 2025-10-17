október 17., péntek

Időben elkezdték

2 órája

Szoboszlai Dominikék már a halloweenre hangolódnak

Közel fél hónap van még hátra halloweenig, azonban van aki már most készülődni kezdett. Úgy tűnik Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is nagy rajongója az ünnepnek, hiszen már most lázban ég.

Feol.hu

Október 31-e halloween napja. Bár még két hét hátra van eddig, azonban Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka már most ünnepi lázban ég. 

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ünnepi hangulatba került
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ünnepi hangulatba került
Forrás: origo.hu

Szoboszlai Dominikék már most készülődnek

Buzsik Borka Instagram oldalán jelentkezett, ahol újfent egy 24 órán át elérhető történetet osztott meg. A képen egy üzlet és kávézó látható, amely előtt rengeteg halloweeni tök látható. Nem csoda, hogy nagy az izgatottság a családban, hiszen Szoboszlai Dominik kislánya élete első halloweenjére készül. 

Vajon a magyar válogatott csapatkapitánya is nekiáll tököt faragni?

 

