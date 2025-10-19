október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

1 órája

Újra boldog Schobert Lara exe – mutatjuk miért!

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Schobert Lara#karcagi

Szoros mérkőzésen 1-0-ra kikapott az újonc Karcag otthonában az Aqvital FC Csákvár a labdarúgó NB II 10. fordulójában. Schobert Lara exe ismét örülhetett.

Feol.hu
Újra boldog Schobert Lara exe – mutatjuk miért!

Volt amikor még Schobert Lara tette boldoggá Szekszárdi Tamást

Forrás: Schobert Lara

Két remek formában lévő együttes találkozott egymással a labdarúgó NB II 10. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az újonc Karcagi SC az Aqvital FC Csákvárt látta vendégül, s bár amikor a csapatok neveit olvassa az ember először inkább egy alsóházi rangadóra gondol, addig ez korántsem igaz, hiszen mindkét együttes az első hét között volt a hétvége kezdete előtt. Schobert Lara exe, Szekszárdi Tamás akárcsak a Videoton ellen, most a Csákvár ellen is ott volt a pályán.

Schobert Lara
Schobert Lara exe nem rég a Videoton ellen is diadalmaskodott a Karcaggal (kékben)
Fotó: Vigh Attila

Schobert Lara exe ezúttal is örülhetett

A találkozót a házigazda karcagiak kezdték jobban, Kovalovszki  Máté beadása után Székely Dávid fejelhetett a kapura már a második percben, de Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral védeni tudott. A hazaiak voltak fölényben, a 14. percben pedig kis híján előnybe is kerültek, de Pap Zsolt lövése a felső lécen csattant. Bár akadtak kisebb Fejér vármegyei helyzetek, de a 20. percben Sain Balázs Csaba járt közel ismét ahhoz, hogy előnyhöz juttassa a házigazdát, először azonban Lehoczki, majd a kapufa hárított. A 24. percben Magyar Zsolt már a kaput is eltalálta, de Engedi Márk fölé tolta a próbálkozást, így nem kellett megijedniük a karcagi drukkereknk, akik három perccel később egy újabb kapufa miatt foghatták a fejüket, azúttal Sain lövése tévesztett kevéssel célt. 

A fordulás után kicsit leült a játék, de a Karcag továbbra is valamivel jobban teljesített, s bár Lehoczki a 74. percben bemutatott egy újabb bravúrt, öt perccel később már ő sem háríthatott. Egy bal oldali szöglet után Shedrach Kaye volt jókor jó helyen, bólintott, a csákváriak kapusa pedig tehetetlen volt, 1-0. A hátralévő időben Tóth Balázs fiainak már nem sikerült megszerezniük az egyenlítést, így zsinórban negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen az Aqvital FC Csákvár.

A Fejér vármegyei együttes legközelebb október 26-án lép majd pályára, a Tiszakécskét fogadja, majd három nappal később ismét Karcagra utazik, hiszen a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között ismét összecsap a két fél.

Labdarúgó NB II, 10. forduló

Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 1-0 (0-0)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)
Karcag: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila
Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Kaye (79.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu