Újra boldog Schobert Lara exe – mutatjuk miért!

Két remek formában lévő együttes találkozott egymással a labdarúgó NB II 10. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az újonc Karcagi SC az Aqvital FC Csákvárt látta vendégül, s bár amikor a csapatok neveit olvassa az ember először inkább egy alsóházi rangadóra gondol, addig ez korántsem igaz, hiszen mindkét együttes az első hét között volt a hétvége kezdete előtt. Schobert Lara exe, Szekszárdi Tamás akárcsak a Videoton ellen, most a Csákvár ellen is ott volt a pályán.

Schobert Lara exe nem rég a Videoton ellen is diadalmaskodott a Karcaggal (kékben)

Fotó: Vigh Attila

Schobert Lara exe ezúttal is örülhetett

A találkozót a házigazda karcagiak kezdték jobban, Kovalovszki Máté beadása után Székely Dávid fejelhetett a kapura már a második percben, de Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral védeni tudott. A hazaiak voltak fölényben, a 14. percben pedig kis híján előnybe is kerültek, de Pap Zsolt lövése a felső lécen csattant. Bár akadtak kisebb Fejér vármegyei helyzetek, de a 20. percben Sain Balázs Csaba járt közel ismét ahhoz, hogy előnyhöz juttassa a házigazdát, először azonban Lehoczki, majd a kapufa hárított. A 24. percben Magyar Zsolt már a kaput is eltalálta, de Engedi Márk fölé tolta a próbálkozást, így nem kellett megijedniük a karcagi drukkereknk, akik három perccel később egy újabb kapufa miatt foghatták a fejüket, azúttal Sain lövése tévesztett kevéssel célt.

A fordulás után kicsit leült a játék, de a Karcag továbbra is valamivel jobban teljesített, s bár Lehoczki a 74. percben bemutatott egy újabb bravúrt, öt perccel később már ő sem háríthatott. Egy bal oldali szöglet után Shedrach Kaye volt jókor jó helyen, bólintott, a csákváriak kapusa pedig tehetetlen volt, 1-0. A hátralévő időben Tóth Balázs fiainak már nem sikerült megszerezniük az egyenlítést, így zsinórban negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen az Aqvital FC Csákvár.

A Fejér vármegyei együttes legközelebb október 26-án lép majd pályára, a Tiszakécskét fogadja, majd három nappal később ismét Karcagra utazik, hiszen a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata között ismét összecsap a két fél.

Labdarúgó NB II, 10. forduló

Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 1-0 (0-0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)

Karcag: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Győri Á., Fazekas L. – Vida (Fábián, 83.), Pap Zs., Szűcs K., Székely D. (Kaye, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – Sain (Sághy, 88.). Vezetőedző: Varga Attila

Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Karacs, 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Mondovics, Dencinger, Magyar Zs. (Szakály D., 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Kaye (79.)