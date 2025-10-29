október 29., szerda

2 órája

Körözött bűnözőket fotóztak Dunaújvárosban a nyílt utcán – fotóval

Címkék#Puskás-Dallos Péter#Most Wanted#Ember Márk

Érdekes jelenetsoroknak volt szemtanúja az, aki kedden Dunaújvárosban járt. Két celeb is a Fejér vármegyei városban bukkant fel, miközben a Most Wanted műsor keretein belül menekültek.

Feol.hu

Körözött bűnözők" bukkantak fel Dunaújvárosban kedden. No nem kell rosszra gondolni, nem szökött meg senki a börtönből – bár a rabruha így is felbukkant. Két celeb, Puskás-Dallos Péter és Ember Márk járt a Fejér vármegyei városban és menekülésük közben kapták lencsevégre őket, ugyanis mindketten résztvevői az RTL új szórakoztató műsorának, a Most Wantednek.

most wanted
A Most Wanted műsor keretein belül tűnt fel Dunaújvárosban Puskás-Dallos Péter és Ember Márk
Forrás: DUOL.hu/Szabó-Sarj Bernadett

Most Wanted – a nézők is dönthetnek a celebek sorsáról

A műsorban celebpárok menekülnek Sebestyén Balázs és csapata elől és az a céljuk, hogy minél tovább rejtve maradjanak október 26. és 31. között. Ezúttal épp Dunaújvárosban kapták lencsevégre az egyik duót, a rabruhában menekülő Puskás-Dallos Pétert és Ember Márkot. A nézők mindeközben befolyásolhatják a párosok sorsát: egy-egy telefonnal feldobhatják őket, de akár félre is vezethetik az üldözőket.

Hogy Dunaújvárosban pontosan merre és hol bukkant fel Puskás-Dallos Péter és Ember Márk azt társoldalunkon, a duol.hu-n olvashatják el és nézhetik meg.

 

