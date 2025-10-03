október 3., péntek

Krug Emília 12 év után búcsúzik az ATV-től

Új fejezetet nyit pályafutásában a műsorvezető, az ATV egyik legismertebb arca. Krug Emília a közösségi oldalán jelentette be, hogy október az utolsó hónapja a csatornánál, november elején békésen távozik az intézménytől.

Feol.hu

„Köszönöm az ATV-nek, és Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hogy tévés pályám kezdetén lehetőséget adott és hitt bennem” – írta Krug Emília, aki hangsúlyozta: döntése mögött sem politikai, sem etikai okok nincsenek, egyszerűen új szakmai kihívásokra vágyik.

krug emília
Krug Emília 12 év után búcsúzik az ATV-től
Forrás: Krug Emília Facebook oldala

A műsorvezető külön köszönetet mondott kollégáinak és a nézőknek, akik visszajelzéseikkel végig segítették a munkáját. „Mindig jó szívvel fogok visszagondolni erre a fantasztikus csapatra, akik napról napra fáradhatatlanul, hitelesen, becsülettel végzik a munkájukat” – fogalmazott.

Krug Emília a távozásig még több műsorban is látható lesz: a Civilben, az Aktuálban és a Startban találkozhatnak vele a nézők.

A népszerű televíziós tizenkét éven át volt meghatározó arca az ATV-nek, most azonban – ahogy írta – „új szakmai kihívásokra vágyik”, így búcsút vesz a csatornától.

