Korda György élete: 10 érdekesség, amit eddig biztos nem hallottál
Közel hetven éve áll a reflektorfényben, és még ma is hihetetlenül aktív. Korda György élete nemcsak a magyar könnyűzene történetének egyik legszínesebb fejezete, hanem egy valódi sikertörténet is, tele emberi pillanatokkal és hihetetlen fordulatokkal.
A legendás énekes ma is aktívan koncertezik és tele van energiával.
Forrás: Cseke Csilla / MTI
Kevés olyan előadó van, akinek története annyira izgalmas, mint Korda György élete. A munkásévektől a világsikerekig, a táncdalfesztiváloktól a pókerasztalig vezető útja tele van fordulatokkal, de egy dolog soha nem változott: a közönség iránti szeretete.
Korda György élete - 10 érdekesség, amit kevesen ismernek
1. A gyártól a színpadig
Korda György nem a színpadon, hanem egy kábelsodró üzemben kezdte a pályáját. Segédmunkásként dolgozott, nehéz vasakat emelt, majd takarító lett. Egy nap munka közben dalra fakadt, és kollégái annyira megszerették a hangját, hogy inkább énekelni hagyták, míg ők dolgoztak. Ekkor döntötte el, hogy a zene lesz az útja.
2. Korda György és Balázs Klári love sztorija
Az énekes egy taxiban utazott, Klárika pedig az utcán sétált. Egyetlen pillantás, és egy rövid beszélgetés után elkezdődött Magyarország egyik legstabilabb sztárszerelme. Azóta is ugyanazzal a mosollyal néznek egymásra, mint azon a sorsfordító napon.
3. Apai érzések távol és közel
Korábbi kapcsolatából született egy lánya, Judit. Balázs Klári édesanyjaként szerette, ám egy családi tragédia után megszakadt a kapcsolat. Judit ma Kanadában él, ahol már családot alapított, így Gyuri bácsi valószínűleg többszörös nagypapa. Kevesen tudják, hogy a házaspár szívébe egy lány, Alice is bekerült. Ő Klárika nővérének gyermeke, akit az édesanyja Németországba költözése után a házaspár nevelt fel. Számukra ez volt a legtermészetesebb dolog, Alice a szemük előtt nőtt fel, és ma már a családi szállodát irányítja.
4. A póker mestere
Az ezredfordulón a Sport TV-n pókerkommentátorként tűnt fel, és szakértőként gyorsan népszerű lett. A Fészek Klubban olyan ismert művészekkel játszott, mint Csurka István, Réz Pál vagy Csapó Gábor. A póker mellett az ulti a mai napig a legnagyobb szenvedélye.
5. Arany és gyémántlemezek birtokosa
1990-re elérte a kétmillió eladott példányt, és gyémántlemezzel jutalmazták. Az addig megjelent összes albuma aranylemez lett, ami ritka teljesítmény a hazai könnyűzenében.
6. Egy hónap, 110 fellépés és egy új autó
A táncdalfesztiválok idején elképesztő tempóban járta az országot. Egyetlen hónap alatt 110 fellépést teljesített, a szervezést Szikora Jenő, Szikora Robi édesapja segítette. A turné végén a gázsijából megvette élete első autóját, megérdemelt jutalomként.
7. Világjáró művész
Több mint harmincszor járt Amerikában, nyolcszor Ausztráliában, fellépett Moszkvában, Szentpéterváron és még az ecuadori dzsungelben is. Amszterdamot tartja legkedvesebb városának, de Kubáról is mindig jó szívvel beszél.
Korda György legismertebb dalai
- Szeretni kell (1961)
- Bocsánat, hogyha kérdem (1967)
- Lady Carneval (1969)
- Gyöngéden (1974)
- Haver a nőkkel jól vigyázz (1976)
- Lady N (1980)
- Reptér (1981)
- Mamma Mia (1984)
- Találd ki gyorsan a gondolatom (1984)
- Szeress úgy is, ha rossz vagyok (1990)
8. Filmekben is szerepelt
A Magyar vándor című filmben énekesként, a Szinglik éjszakájában pókerjátékosként szerepelt. A rendezők szerint természetes tehetséggel mozgott a kamera előtt, és egyik szerepében sem okozott csalódást.
9. Lemaradt az amerikai áttörésről
A hatvanas években Korda Györgyöt egy amerikai televíziós producer kereste meg, de épp nem ért rá. Csak évekkel később derült ki, hogy a férfi az Ed Sullivan show menedzsere volt, aki kelet-európai tehetségeket keresett. Azóta is kíváncsi, mi lett volna, ha akkor felveszi a telefont.
10. Közel hetven éve a reflektorfényben
1958-ban kezdte pályáját, és azóta megállás nélkül énekel. Évente számtalan koncertet ad Balázs Klárival, így a világ legrégebb óta aktív énekesei közé tartozik. Egy lapon említik Tom Jones, Elton John és Mick Jagger nevével. Slágereit generációk őrzik, és ha csak annyit mondunk: Reptér, mindenki tudja, kiről van szó. A dal mára igazi slágerszimbólummá vált, amit fiatalok és idősebbek egyaránt dúdolnak.
A most 86 éves Korda Gyuri bácsi története ritka példa arra, hogyan lehet tehetséggel és szorgalommal hosszú évtizedeken át a csúcson maradni. A közönség szeretete és Balázs Klári mellett töltött harmonikus élete mind hozzájárult ahhoz, hogy ma is a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb alakja legyen.