Korda György élete: 10 érdekesség, amit eddig biztos nem hallottál

Kevés olyan előadó van, akinek története annyira izgalmas, mint Korda György élete. A munkásévektől a világsikerekig, a táncdalfesztiváloktól a pókerasztalig vezető útja tele van fordulatokkal, de egy dolog soha nem változott: a közönség iránti szeretete.

Korda György élete szerelmével, Klárikával

Forrás: Bors archív

Korda György élete - 10 érdekesség, amit kevesen ismernek

1. A gyártól a színpadig

Korda György nem a színpadon, hanem egy kábelsodró üzemben kezdte a pályáját. Segédmunkásként dolgozott, nehéz vasakat emelt, majd takarító lett. Egy nap munka közben dalra fakadt, és kollégái annyira megszerették a hangját, hogy inkább énekelni hagyták, míg ők dolgoztak. Ekkor döntötte el, hogy a zene lesz az útja.

2. Korda György és Balázs Klári love sztorija

Az énekes egy taxiban utazott, Klárika pedig az utcán sétált. Egyetlen pillantás, és egy rövid beszélgetés után elkezdődött Magyarország egyik legstabilabb sztárszerelme. Azóta is ugyanazzal a mosollyal néznek egymásra, mint azon a sorsfordító napon.

3. Apai érzések távol és közel

Korábbi kapcsolatából született egy lánya, Judit. Balázs Klári édesanyjaként szerette, ám egy családi tragédia után megszakadt a kapcsolat. Judit ma Kanadában él, ahol már családot alapított, így Gyuri bácsi valószínűleg többszörös nagypapa. Kevesen tudják, hogy a házaspár szívébe egy lány, Alice is bekerült. Ő Klárika nővérének gyermeke, akit az édesanyja Németországba költözése után a házaspár nevelt fel. Számukra ez volt a legtermészetesebb dolog, Alice a szemük előtt nőtt fel, és ma már a családi szállodát irányítja.

4. A póker mestere

Az ezredfordulón a Sport TV-n pókerkommentátorként tűnt fel, és szakértőként gyorsan népszerű lett. A Fészek Klubban olyan ismert művészekkel játszott, mint Csurka István, Réz Pál vagy Csapó Gábor. A póker mellett az ulti a mai napig a legnagyobb szenvedélye.

5. Arany és gyémántlemezek birtokosa

1990-re elérte a kétmillió eladott példányt, és gyémántlemezzel jutalmazták. Az addig megjelent összes albuma aranylemez lett, ami ritka teljesítmény a hazai könnyűzenében.

A fiatal Korda György az ötvenes évek végén, amikor már tudta, hogy a zene az útja.

Forrás: slagermuzeum.network.hu

6. Egy hónap, 110 fellépés és egy új autó

A táncdalfesztiválok idején elképesztő tempóban járta az országot. Egyetlen hónap alatt 110 fellépést teljesített, a szervezést Szikora Jenő, Szikora Robi édesapja segítette. A turné végén a gázsijából megvette élete első autóját, megérdemelt jutalomként.