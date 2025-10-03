1 órája
Megszületett Hosszú Katinka kislánya - megható fotón a csöppség
Megérkezett a várva várt bejelentés. Október 3-án reggel Hosszú Katinka bejelentette, megszületett kislánya, Szofi.
Hosszú Katinka újabb kislánynak adott életet
Forrás: origo.hu
Ahogy arról korábban má beszámoltunk szeptember elején, két év után ismét anyai örömök elé néz Hosszú Katinka. A pécsi születésű háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok úszónk kislánya Szofi október 3-án megszületett, a csöppséget pedig már meg is mutatta a nagyvilágnak.
Elállt a szavunk Hosszú Katinka kislányától
Hosszú Katinka kislánya születése miatt még 2025 januárjában vonult vissza a profi sporttól. A kis csöppséget most megható családi fotón mutatta meg a nagyvilágnak a klasszis, aki így Layber-Gelencsér Kamilla, első gyermeke születése után ismét anyuka lett.
Szia Szofi. Üdv a családban
– írta a kép mellé a magyar sportoló.