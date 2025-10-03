Megszületett Hosszú Katinka kislánya - megható fotón a csöppség

Ahogy arról korábban má beszámoltunk szeptember elején, két év után ismét anyai örömök elé néz Hosszú Katinka. A pécsi születésű háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok úszónk kislánya Szofi október 3-án megszületett, a csöppséget pedig már meg is mutatta a nagyvilágnak.

Megszületett Hosszú Katinka kislánya, Szofi

Forrás: Hosszú Katinka / Facebook

Elállt a szavunk Hosszú Katinka kislányától

Hosszú Katinka kislánya születése miatt még 2025 januárjában vonult vissza a profi sporttól. A kis csöppséget most megható családi fotón mutatta meg a nagyvilágnak a klasszis, aki így Layber-Gelencsér Kamilla, első gyermeke születése után ismét anyuka lett.

Szia Szofi. Üdv a családban

– írta a kép mellé a magyar sportoló.