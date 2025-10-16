Hazetomika: a dunaújvárosi srác, aki felrobbantja a magyar rapet

október 16., csütörtök

A dunaújvárosi származású Oláh Tamás, alias Hazetomika gyorsan az online tér egyik legvitatottabb figurájává vált. Hazetomika 2007-ben született, és viszonylag hamar felbukkant a hazai trap- és rapközegben, miután a „Gitano” című számmal berobbant a SoundCloud világába.

Feol.hu

A karrierje kezdetén már árulkodó jelek mutatkoztak: a fiatal rapper nemcsak előadóként, de producerként is dolgozik – debütáló EP-jén az öt szám közül ötöt maga készített. Stílusát a nyers szleng, az „utcai hangvétel” és a flow jellemzi, mely sokakat elbűvöl, ugyanakkor sokakat megoszt. A közösségi médiában Hazetomika igazi jelenség: TikTok-videók, mémek és koncertrészletek futnak róla, miközben folyamatosan alakul ki a „tomikahard” rajongótábor.

A zeneiparban nemcsak rapversenyeken vagy klubkoncerteken lehet vele találkozni: november 8–9-én, a Sneakerness Budapest nevű rendezvény keretében az MTK Sportparkban lép fel, egy 20 perces koncert keretében – amit sokan mérföldkőnek tartanak az ő pályáján.

Miért lehet Hazetomika a következő nagy durranás?

Hazetomika úgy építi karrierjét, mint egy filmes narratívát: már fiatalon felkeltette a figyelmet egyedi stílusával és provokatív megjelenésével. Hazetomika nem riad vissza az őszinteségtől és az „élő utcai” imázst is bátran vállalja – ez vagy mágnesként hat a közönségre, vagy szítja vele a vitákat. Sok kritikus ugyanakkor felrója, hogy a szövegek olykor túl kemények, túl nyersek, kevés kompromisszummal.

Zeneileg lassú, melankolikus trap-elemekkel, de intenzív refrénekkel és erős basszussal operál – a hangerő és a hangzás festi meg azt az érzelmi dinamikát, amely a fiatal hallgatók körében gyorsan terjed. A kollaborációk is nagy hangsúlyt kapnak: például a Mollywooddal közös „Goat Talk” című dal is bemutatja, hogy nem fél közös platformra lépni más feltörekvőkkel. Nagy port a Balázskicksszel közös videójuk kavart, amelyből egy ország ismerte meg a "lowkey" vagy éppen a "hellnah", "hellyeah" kifejezéseket.

 

