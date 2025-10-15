Becca vallott a Házasság első látásra után: Ezt mondta férjéről és a műsorról

Bár már sok rajongó álompárt lát bennünk, de természetesen a nézők és mi sem tudhatjuk, hogy így marad-e?! Ezt a titkot nekünk sem sikerült lelepleznünk, de a Házasság első látásra Rebekájának sugárzó boldogsága sokat sejtett. Reggeli kávéját szürcsölve mesélt az első adások utáni érzéseiről.

Házasság első látásra: Már az első másodpercektől érezni lehetett a vibrálást Rebeka és Zsolt között.

Fotó: TV2

Nagyon boldogan keltem, jó volt visszanézni ezeket a varázslatos pillanatokat, azt az izgalmat, amikor megpillantottuk egymást és ahogy a családjaink viszonyultak ehhez a különleges helyzethez. A családjaink találkozása az egyik legfelemelőbb pillanata volt a műsornak. Büszkék lehetünk rájuk!

– mondta, hozzátéve, hogy készen áll az emberek reakcióira, és egyetlen célja volt: szerette volna megszakítani azt a rossz sémát, ami alapján eddig párt választott magának. Olyan kapcsolatra vágyott, ahol miközben önmaga maradhat, a másikkal együtt, egymást kiegészítve élhetik boldogan az életüket.

​Házasság első látásra: „Karácsonyi ajándékba kaptam"

Beszélgetésünkkor a jelentkezésének különleges részleteibe is beavatott. Arra a kérdésre, miért vágott bele a kísérletbe, az énekesnő váratlan választ adott:

Én nem jelentkeztem, tehát én ezt kaptam karácsonyi ajándékba. A családom nevezett be a műsorba, mivel tudták, mennyire vágyok az igaz szerelemre. Először meglepődtem, de nem bánom, nagyon-nagyon újfajta szakaszához érek a kis életemnek, úgyhogy nagyon izgatott vagyok az egész miatt

– tette hozzá.

Becca a hétköznapokban is egy tünemény.

Fotó: Oravecz Dia

Saját dal és a menyasszonyi ruha titka

Kiderült az is, hogy a hétköznapokban mivel is foglalkozik a Házasság első látásra gyönyörű felesége, akitől nem áll távol a divatvilág, sőt, szó szerint egy karnyújtásnyira van tőle. Rebeka ugyanis a Crystal Store Budapest nevű cégnél social media menedzserként dolgozik. Elmondta, így az esküvő téma már a műsor előtt sem állt tőle távol, viszont most nem kívülállóként, hanem menyasszonyként élhette át a nagy napot. Kiemelte, hogy a bevonulásának különlegessége az volt, hogy a vőlegényéhez vezető úton a saját dalára, a „Nem kell" című számra indult el, ezzel is önazonossá téve a meghatározó pillanatot, a ruhájáról nem is beszélve.

​A ruha tökéletesen passzolt a személyiségemhez, kifinomult volt, ugyanakkor mutatós is, így az újdonsült férjem láthatott teljes valómban. A koszorúslányok jégkék árnyalatú ruhái a Crystal Store kínálatából kerültek ki, gyönyörű összhangot teremtve a menyasszonyi ruhámmal. Hálás vagyok Münster Edinának a támogatásért, amivel hozzájárult a csodálatos esküvőmhöz.

Fejér vármegyei szálak, van kiért szurkolnunk

​A 26 éves énekesnő, művésznevén Becca, elárulta azt is, hogy sok szállal kötődik Fejér megyéhez, mivel öccse és nevelőanyja Velencén élnek, így gyakran megfordul a Velencei-tó környékén. Ha mindez pedig nem lenne elég, jóban van a Házasság első látásra előző évadának szereplőjével, a pusztaszabolcsi Renivel, akinek nagyon hálás, hogy ilyen szépeket nyilatkozott róla. ​Arra is kitért, bár korábban feltűnt már tehetségkutatókban (Sztárban Sztár leszek, The Voice), nem a szereplésért, hanem a szerelemért vágott bele a realitybe.

​A boldogság motivált, ezért is vágtam bele a kísérletbe. Ha kíváncsiak vagytok erre a mesés utazásra, ami természetesen próbatételekkel van tele, ki ne hagyjátok a részeket!

– üzente a nézőknek.