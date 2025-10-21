Akkora volt a felháborodás, hogy újra dupla rész jön a Házasság első látásra műsorából

​A TV2 műsor hatalmas nézettségi sikert arat, és a Házasság első látásra rajongóinak intenzív közösségi médiás érdeklődésére reagálva a csatorna rendkívüli adással jelentkezik.

Ekkor duplázik a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra a TV-képernyőjén.

Fotó: TV2

Fischer Gábor Instagram-oldalán erősítette meg a hírt: október 23-án 18 óra 55 perctől a megszokott egy helyett rögtön két epizódon keresztül követhetik a tévénézők a Házasság első látásra című reality mindennapjait, többek között a nézők kedvencét Becca és Zsolt bimbózó szerelmét, vagy éppen Miló Viki és újdonsült férje vívódásait. Ezzel a gesztussal a TV2 köszöni meg a műsor iránti elsöprő rajongást.