Akkora volt a felháborodás, hogy újra dupla rész jön a Házasság első látásra műsorából
Micsoda hír a rajongóknak! A TV2 programigazgatója, Fischer Gábor kedd kora este bejelentette, hogy a Házasság első látásra idei, rendkívül népszerű évada dupla epizóddal tér vissza a nemzeti ünnep napján.
A TV2 műsor hatalmas nézettségi sikert arat, és a Házasság első látásra rajongóinak intenzív közösségi médiás érdeklődésére reagálva a csatorna rendkívüli adással jelentkezik.
Fischer Gábor Instagram-oldalán erősítette meg a hírt: október 23-án 18 óra 55 perctől a megszokott egy helyett rögtön két epizódon keresztül követhetik a tévénézők a Házasság első látásra című reality mindennapjait, többek között a nézők kedvencét Becca és Zsolt bimbózó szerelmét, vagy éppen Miló Viki és újdonsült férje vívódásait. Ezzel a gesztussal a TV2 köszöni meg a műsor iránti elsöprő rajongást.
A Házasság első látásra ma 19:45-kor új résszel jelentkezik a TV2 műsorán. A részeket a TV2 play-en tudják visszanézni.
