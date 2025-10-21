október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedveznek a rajongóknak

34 perce

Akkora volt a felháborodás, hogy újra dupla rész jön a Házasság első látásra műsorából

Címkék#Fischer Gábor#TV2 Play#Házasság első látásra#tv2 műsor#Becca#Miló Viki#Zsolt#TV2

​Micsoda hír a rajongóknak! A TV2 programigazgatója, Fischer Gábor kedd kora este bejelentette, hogy a Házasság első látásra idei, rendkívül népszerű évada dupla epizóddal tér vissza a nemzeti ünnep napján.

Feol.hu

​A TV2 műsor hatalmas nézettségi sikert arat, és a Házasság első látásra rajongóinak intenzív közösségi médiás érdeklődésére reagálva a csatorna rendkívüli adással jelentkezik. 

​Ekkor duplázik a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra a TV-képernyőjén. A csatorna enged a rajongók intenzív közösségi médiás érdeklődésének.
Ekkor duplázik a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra a TV-képernyőjén.
Fotó: TV2

Fischer Gábor Instagram-oldalán erősítette meg a hírt: október 23-án 18 óra 55 perctől a megszokott egy helyett rögtön két epizódon keresztül követhetik a tévénézők a Házasság első látásra című reality mindennapjait, többek között a nézők kedvencét Becca és Zsolt bimbózó szerelmét, vagy éppen Miló Viki és újdonsült férje vívódásait. Ezzel a gesztussal a TV2 köszöni meg a műsor iránti elsöprő rajongást.

A Házasság első látásra ma 19:45-kor új résszel jelentkezik a TV2 műsorán. A részeket a TV2 play-en tudják visszanézni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu