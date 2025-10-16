48 perce
Ezt köszönheti a szépségkirálynő a Házasság első látásra Beccájának (képek, videó)
Kiderült a titkos kapocs, amely összeköti a népszerű reality szereplőjét, Deák Rebekát (Becca) és Horváth Lillát, a 19 éves dunaújvárosi szépségkirálynőt. A két elbűvölő hölgyet nem csak a báj és a kedvesség, de egy meghatározó, támogató pillanat is összefűzi. Erről vallott Lilla a Feol-nak, miközben a Házasság első látásra újdonsült feleségéről újabb tulajdonságok derültek ki.
Rebeka elképesztően jól érezte magát a nászúton, több csók is elcsattant újdonsült férje és közte.
Becca berobbant a köztudatba. A Házasság első látásra szereplőjéért már most sokan rajonganak, hiszen álomesküvője után álomnászútja is azonnal levette a lábukról a nézőket. Bájával és nyitottságával pillanatok alatt Fejér vármegyeiek szívébe is belopta magát, amiben nagy szerepet játszik az is, hogy, mint kiderült, a Velencei-tó az egyik szíve csücske, hiszen öccse és nevelőanyja is Velencén élnek, így gyakran megfordul a régióban.
„Azt hittem, káprázik a szemem!”
Azonban a tévés románc közepette is akadnak olyan ismerősök, akik már korábbról ismerték Beccát. Horváth Lilla, a 19 éves dunaújvárosi szépségkirálynő elmesélte, hogyan kötődik az énekesnőhöz. A titok nyitja a Crystal Store Budapest, ahol Deák Rebeka dolgozik, és amelynek Lilla többször is modellt állt.
Mint elmondta, mindig remek érzés egy kedves ismerőst viszontlátni a képernyőn, különösen egy olyan műsorban, ahol az érzelmek a főszereplők.
Rebeka már az első pillanattól kezdve kiemelkedett kedvességével és közvetlenségével. Egy fontos szépségverseny előtt álltam éppen, tele izgalommal és bizonytalansággal, ő pedig rengeteg biztatást adott. Becca még azt is felajánlotta, hogy a verseny napján ő sminkel majd. Bár ez végül nem valósult meg, a gesztus és az őszinte támogatás ereje hatalmas lökést adott
– emlékezett vissza Lilla.
Becca vallott a Házasság első látásra után: Ezt mondta férjéről és a műsorról
Ő ugyan olyan a Házasság első látásra című műsorban, mint az életben
Lilla szerint a műsorban látható Becca pontosan ugyanaz a nyitott, szívből jövő, amit a való életben is tapasztalt tőle. A szépségkirálynő szívből szorít a párnak:
Őszintén remélem, hogy ez az út valóban elvezeti a boldogsághoz, és megtalálta azt, akivel igazán kiegészítik egymást. Sok szeretettel és szívből jövő jókívánságokkal kívánok Rebekának és párjának egy életen át tartó boldogságot!
