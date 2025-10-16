Ezt köszönheti a szépségkirálynő a Házasság első látásra Beccájának (képek, videó)

​Becca berobbant a köztudatba. A Házasság első látásra szereplőjéért már most sokan rajonganak, hiszen álomesküvője után álomnászútja is azonnal levette a lábukról a nézőket. Bájával és nyitottságával pillanatok alatt Fejér vármegyeiek szívébe is belopta magát, amiben nagy szerepet játszik az is, hogy, mint kiderült, a Velencei-tó az egyik szíve csücske, hiszen öccse és nevelőanyja is Velencén élnek, így gyakran megfordul a régióban.

Két szépség, egy közös szál: Így fonódott össze a Házasság első látásra Beccája és Horváth Lilla szépségkirálynő élete.

Fotó: Horváth Lilla

„Azt hittem, káprázik a szemem!”

​Azonban a tévés románc közepette is akadnak olyan ismerősök, akik már korábbról ismerték Beccát. Horváth Lilla, a 19 éves dunaújvárosi szépségkirálynő elmesélte, hogyan kötődik az énekesnőhöz. A titok nyitja a Crystal Store Budapest, ahol Deák Rebeka dolgozik, és amelynek Lilla többször is modellt állt.

Mint elmondta, mindig remek érzés egy kedves ismerőst viszontlátni a képernyőn, különösen egy olyan műsorban, ahol az érzelmek a főszereplők.

​Rebeka már az első pillanattól kezdve kiemelkedett kedvességével és közvetlenségével. Egy fontos szépségverseny előtt álltam éppen, tele izgalommal és bizonytalansággal, ő pedig rengeteg biztatást adott. Becca még azt is felajánlotta, hogy a verseny napján ő sminkel majd. Bár ez végül nem valósult meg, a gesztus és az őszinte támogatás ereje hatalmas lökést adott

– emlékezett vissza Lilla.