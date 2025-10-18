október 18., szombat

Kiderült a szörnyű titok

1 órája

​Házasság első látásra: Dráma a műsorban, Miló Viki segítségért könyörög (videó)

Címkék#Házasság első látásra#Becca#Párterápia (film)#szexuális zaklatás#Miló Viki#dráma#trauma#TV2

Szexuális zaklatás áldozata lehetett Miló Viki. A házasság első látásra sztárja zokogva vallott a szörnyű gyerekkori traumáról a párterápián.

Feol.hu

Letelt a Házasság első látásra című TV2 műsor első hete. Bár a Fejér vármegyéhez is ezer szállal kötődő Deák Rebeka (Becca) és újdonsült férje, Zsolt kapcsolata – ahol már az első pillanattól megvan az összhang – álomszerűen alakul, sajnos nem mindenkinek ilyen zökkenőmentes az együttlét. Miló Viki és Attila házassága romokban hever, és pénteken kiderült, mi lehet a kapcsolatot tönkretevő drámai ok.

A házasság első látásra sztárja, Miló Viki bokszvilágbajnok zokogva vallott a szörnyű gyerekkori traumáról a párterápián.
A szörnyű titok.. A házasság első látásra sztárja zokogva vallott a gyerekkori zaklatásáról a párterápián. 
Fotó: TV2

Házasság első látásra: Szörnyű titkot őriz Miló Viki

A bokszvilágbajnok elképesztő dolgot mesélt el, ami közvetlenül hatással van a házasságukra is. A párterápián, a szakértők és a többi szereplő előtt, Miló Viki egy gyerekkori, mélyen eltemetett élményéről vallott, ahol szexuális zaklatás áldozatává vált.

​Amikor 14-15 éves lehettem, és ez a bácsi megölelt, nagyon szorosan, ezért éreztem, hogy elindult benne a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett, pedig többször szóltam neki, hogy tessék elengedni...

 – mondta zokogva a párterápián, miközben a többi szereplő és a szakértők is potyogó könnyekkel hallgatták.

A Házasság első látásra minden hétköznap 19:45-kor látható a TV2 műsorán. A részeket a TV2 play-en tudják visszanézni.

 

 

