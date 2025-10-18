​Házasság első látásra: Dráma a műsorban, Miló Viki segítségért könyörög (videó)

Letelt a Házasság első látásra című TV2 műsor első hete. Bár a Fejér vármegyéhez is ezer szállal kötődő Deák Rebeka (Becca) és újdonsült férje, Zsolt kapcsolata – ahol már az első pillanattól megvan az összhang – álomszerűen alakul, sajnos nem mindenkinek ilyen zökkenőmentes az együttlét. Miló Viki és Attila házassága romokban hever, és pénteken kiderült, mi lehet a kapcsolatot tönkretevő drámai ok.

A szörnyű titok.. A házasság első látásra sztárja zokogva vallott a gyerekkori zaklatásáról a párterápián.

Fotó: TV2

A bokszvilágbajnok elképesztő dolgot mesélt el, ami közvetlenül hatással van a házasságukra is. A párterápián, a szakértők és a többi szereplő előtt, Miló Viki egy gyerekkori, mélyen eltemetett élményéről vallott, ahol szexuális zaklatás áldozatává vált.

​Amikor 14-15 éves lehettem, és ez a bácsi megölelt, nagyon szorosan, ezért éreztem, hogy elindult benne a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett, pedig többször szóltam neki, hogy tessék elengedni...

– mondta zokogva a párterápián, miközben a többi szereplő és a szakértők is potyogó könnyekkel hallgatták.