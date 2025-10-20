Műsorváltozás a TV2-n: Ezért nem lesz dupla rész a Házasság első látásra realityből! (videó)

​Két epizód helyett már csak egyet követhetnek nyomon hétköznap esténként a Házasság első látásra rajongói, ugyanis Palik László vezetésével a Legyen Ön is milliomos! ismét képernyőre kerül a TV2 műsorában. Mindez pedig azt jelenti, hogy 19:45-től kezdődik a Házasság első látásra, 21:30-kor viszont a Legyen Ön is milliomos! új részei kerülnek adásba.

Fotó: TV2

Adás előtt, Házasság első látásra ajánló