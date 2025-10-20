Fontos információ a rajongóknak
1 órája
Műsorváltozás a TV2-n: Ezért nem lesz dupla rész a Házasság első látásra realityből! (videó)
Október 13-tól a rajongók el voltak kényeztetve. Múlt héten ugyanis a Házasság első látásra párjai gyakorlatilag egy teljes estére beköltöztek az otthonukba. Együtt élhették át az esküvőjüket, románcuk kibontakozását. Ennek azonban mától vége, ugyanis egy másik legendás, nagy sikerű műsor is visszatér a TV2 képernyőjére.
Két epizód helyett már csak egyet követhetnek nyomon hétköznap esténként a Házasság első látásra rajongói, ugyanis Palik László vezetésével a Legyen Ön is milliomos! ismét képernyőre kerül a TV2 műsorában. Mindez pedig azt jelenti, hogy 19:45-től kezdődik a Házasság első látásra, 21:30-kor viszont a Legyen Ön is milliomos! új részei kerülnek adásba.
Adás előtt, Házasság első látásra ajánló
