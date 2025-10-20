október 20., hétfő

Fájdalmas vallomás

25 perce

Házasság első látásra: újabb feleség vallott a gyerekkori bántalmazásáról, durva amit átélt (videó)

Újabb döbbenetes dolog került napvilágra. Miló Viki bokszvilágbajnok gyerekkori traumája után, a Házasság első látásra Kármenje is bántalmazásáról vallott.

Feol.hu

​A Házasság első látásra című Tv2 műsor az eddigi részekben sok vidámságot és boldog pillanatokat is hozott. Gondoljunk csak Becca és Zsolt kapcsolatának kibontakozására, ám a legutóbbi adás sosem látott drámát mutatott be. Ki gondolta volna, hogy Miló Viki viselkedése mögött, komoly gyerekkori trauma, bántalmazás húzódik?! ​Ahogy azt a FEOL is megírta, a pénteki adásban a bokszvilágbajnok Miló Viki döbbenetes vallomást tett: gyerekkori szexuális zaklatás áldozata volt. A szörnyű élményről a párterápián beszélt, ami láthatóan valamennyi szereplőt megrázta, sőt a pszichológusokat is megviselte.

Miló Viki bokszvilágbajnok gyerekkori traumája után, a Házasság első látásra Kármenje is bántalmazásáról vallott. Megtörve, zokogva beszélt erről videójában.
Újabb szereplő vallott traumájáról a Házasság első látásra szereplői közül.
Fotó: TV2

​A Házasság első látásra Kármenje megtörten vallott

​A vallomást a leghevesebben Tigyi Kármen, Szilágyi Dani felesége élte meg, aki zokogásban tört ki a csoportos terápián. Sajnos kiderült, hogy heves reakciója nem volt véletlen, hiszen a történtek mélyen megérintették. Kármen a hétvégén az Instagram-oldalán törte meg a csendet, és szívszorító posztban beszélt az őt ért traumáról.

​Még mindig nehezen tudok megszólalni. Egyszerűen ott a helyszínen megélni is borzalmas volt, és vissza is nézni… Én is szeretném hívni a figyelmet arra, hogy aki szülő, az figyeljen oda a gyermekére, mert én sem szólaltam meg, amikor meg kellett volna, és ki kellett volna állnom saját magamért 

– fogalmazott a szereplő megtörten, majd felhíva a figyelmet a bántalmazott gyerekek védelmére. 

A Házasság első látásra minden hétköznap 19:45-kor látható a TV2 műsorán. A részeket a TV2 play-en tudják visszanézni.

 

 

