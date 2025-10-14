HEL Reni megmondta a frankót: Miló Vikihez más férj kéne?! (videó)

​Az idei évad legnagyobb pikantériája Miló Viki bokszvilágbajnok szereplése, aki köztudottan jóban van Nagy Reni volt férjével, Gerivel. Bár a Házasság első látásra Renije és Viki elásták a csatabárdot, a Fejér vármegyei ex-feleség szorosan figyeli, mi történik a TV2 műsor kísérletében.

Fotó: Nagy Renáta

​A pusztaszabolcsi könyvelő egy érzelmes videóban emlékezett vissza a saját, egy évvel ezelőtti pillanataira, amikor menyasszonyi ruhájában felszállt a Lucky Lady fedélzetére. Bár Gerivel kötött házassága válással végződött, egy cseppet sem bánja, hogy annak idején elindult.​

Már egy év eltelt, hihetetlen. Sokat köszönhetek a műsornak, és egyáltalán nem bántam meg, hogy jelentkeztem. Érdekes volt kívülállóként átélnem, amit tavaly én is átéltem

– kezdte beszélgetésünket Reni, aki elárulta többek között azt is, hogy a műsor egyik legnagyobb rajongója.

​Reni megnevezte kedvenc párját a Házasság első látásra

​Ahogy megszokhattuk tőle, kérdésünkre kifejtette a véleményét az idei párosokról. Szerinte a szakértők idén különösen figyeltek a kezdeti kémiára, amit tökéletesen be is mutat Rebeka és Zsolt!

Bevallom őszintén, amikor láttam őket a sajtóeseményen először, meghatódtam, és bár nem volt újdonság az ő esküvőjük, mégis újra könnyes szemmel néztem végig. Hihetetlenül cuki páros, azt hiszem meg is van a kedvencem!

– mondta csillogó szemekkel Renáta.

​Végzetes hasonlóság

​Egy másik páros, Rita és Sanya kapcsolata azonban Renáta és Geri egykori dinamikáját juttatta eszébe. Reni szerint kísértetiesen hasonlít az övékhez, hiszen Sanya is mást várt, ahogy ő is annak idején.

​Sanya sokkal idősebb, mint én, így lehet, ő nem fog tudni változtatni ezen a negatív flow-n és lehet, nem is akar. Nagyon sajnálom, hogy ő is beleesett abba a hibába, amibe én az elején. De azért bízom benne, hogy nyitott lesz erre az egészre és persze Ritára is

– fogalmazott a volt szereplő.

​Miló Viki és Attila: mit gondol erről Reni?

​A hétfői adásból kiderült, hogy Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy férfival, ami sok kérdést vet fel. Reni bízik benne, hogy a bokszvilágbajnok kiállja a próbát, és igent mond. Azonban az ex-feleségnek határozott elképzelése van arról, milyen férfi illene igazán Vikihez.

Vikiék esküvőjére nagyon kíváncsi vagyok, kíváncsi leszek az első reakciókra és arra is, hogy amiket anno nekem mondott a Viki, most azokat ő hogyan fogja lereagálni. Megmondom őszintén én a Vikihez egy teljesen más karakterű férfit tettem volna! Hozzá szerintem egy igazi macsó férfi illett volna, de aztán kitudja, lehet okoz még nekünk meglepetést Attila

– zárta gondolatait a bombázó ex-feleség, utalva arra, hogy a szakértők párosítása talán nem volt tökéletes Miló Viki esetében.