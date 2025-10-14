3 órája
HEL Reni megmondta a frankót: Miló Vikihez más férj kéne?! (videó)
Berobbant a TV2 párkereső-realityje. A Házasság első látásra visszatért, és a tavalyi év egyik legmegosztóbb szereplője, a pusztaszabolcsi ex-feleség, Nagy Reni azonnal elemezni kezdte az új párokat. A FEOL exkluzív interjújában a rá jellemző őszinteséggel mondta meg a "frankót", Miló Vikiéket is szemügyre vette.
Az idei évad legnagyobb pikantériája Miló Viki bokszvilágbajnok szereplése, aki köztudottan jóban van Nagy Reni volt férjével, Gerivel. Bár a Házasság első látásra Renije és Viki elásták a csatabárdot, a Fejér vármegyei ex-feleség szorosan figyeli, mi történik a TV2 műsor kísérletében.
A pusztaszabolcsi könyvelő egy érzelmes videóban emlékezett vissza a saját, egy évvel ezelőtti pillanataira, amikor menyasszonyi ruhájában felszállt a Lucky Lady fedélzetére. Bár Gerivel kötött házassága válással végződött, egy cseppet sem bánja, hogy annak idején elindult.
Már egy év eltelt, hihetetlen. Sokat köszönhetek a műsornak, és egyáltalán nem bántam meg, hogy jelentkeztem. Érdekes volt kívülállóként átélnem, amit tavaly én is átéltem
– kezdte beszélgetésünket Reni, aki elárulta többek között azt is, hogy a műsor egyik legnagyobb rajongója.
Reni megnevezte kedvenc párját a Házasság első látásra
Ahogy megszokhattuk tőle, kérdésünkre kifejtette a véleményét az idei párosokról. Szerinte a szakértők idén különösen figyeltek a kezdeti kémiára, amit tökéletesen be is mutat Rebeka és Zsolt!
Bevallom őszintén, amikor láttam őket a sajtóeseményen először, meghatódtam, és bár nem volt újdonság az ő esküvőjük, mégis újra könnyes szemmel néztem végig. Hihetetlenül cuki páros, azt hiszem meg is van a kedvencem!
– mondta csillogó szemekkel Renáta.
Végzetes hasonlóság
Egy másik páros, Rita és Sanya kapcsolata azonban Renáta és Geri egykori dinamikáját juttatta eszébe. Reni szerint kísértetiesen hasonlít az övékhez, hiszen Sanya is mást várt, ahogy ő is annak idején.
Sanya sokkal idősebb, mint én, így lehet, ő nem fog tudni változtatni ezen a negatív flow-n és lehet, nem is akar. Nagyon sajnálom, hogy ő is beleesett abba a hibába, amibe én az elején. De azért bízom benne, hogy nyitott lesz erre az egészre és persze Ritára is
– fogalmazott a volt szereplő.
Miló Viki és Attila: mit gondol erről Reni?
A hétfői adásból kiderült, hogy Miló Viki 47 évesen először költözik össze egy férfival, ami sok kérdést vet fel. Reni bízik benne, hogy a bokszvilágbajnok kiállja a próbát, és igent mond. Azonban az ex-feleségnek határozott elképzelése van arról, milyen férfi illene igazán Vikihez.
Vikiék esküvőjére nagyon kíváncsi vagyok, kíváncsi leszek az első reakciókra és arra is, hogy amiket anno nekem mondott a Viki, most azokat ő hogyan fogja lereagálni. Megmondom őszintén én a Vikihez egy teljesen más karakterű férfit tettem volna! Hozzá szerintem egy igazi macsó férfi illett volna, de aztán kitudja, lehet okoz még nekünk meglepetést Attila
– zárta gondolatait a bombázó ex-feleség, utalva arra, hogy a szakértők párosítása talán nem volt tökéletes Miló Viki esetében.
Amikor a „hóhért" akasztják! – Reni keményen üzent Miló Vikinek a Házasság első látásra indulása előtt!
Miló Viki is oltár elé áll: a bokszkesztyűt menyasszonyi ruhára cseréli