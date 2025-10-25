Házasság első látásra: Reni nem titkolja tovább, végre szerelmes– fotóval

A Házasság első látásra (HEL) rendkívül népszerű húzás volt a TV2-től, egy egész ország követte végig az összeboronált párok történetét. Kovács Renáta a második szériában robbant be a köztudatba, azonban nem úgy alakult a kapcsolata, ahogy azt szerette volna, így válás lett a vége. Most azonban a sztár egy rejtélyes úriember mellett bukkant fel, akivel egy közösségi eseményen ismerkedtek meg, és úgy tűnik, hogy nagyon jól megvannak egymással.

A Házasság első látásra párjai közül a legtöbben nem maradtak együtt az előző évad végén

Forrás: TV2

A Házasság első látásra Renije még vár a szerelemre

Az új évadban, amely nem rég indult útjára Becca révén pedig ismét van olyan szereplő, aki kötődik Fejér vármegyéhez. A tavalyi részekben a pusztaszabolcsi Nagy Renáta perzselte fel a hangulatot, akinek korántsem úgy alakult a kapcsolata férjével, Gerivel, ahogy azt ő eltervezte. Miután véget ért a sorozat Reni azonnal sztár lett az Instagramon, nem egyszerre robbantotta fel az internetet képeivel, a férfi követői nagy örömére.

Bár az előző évad vége óta eltelt sok idő eltelt már, Nagy Renáta szíve az elmúlt időszakban közzétett posztjai és történetei alapján még mindig szabad. Noha áprilisban arról írtunk, hogy rabul ejtették a szívét az FTC-Újpest mérkőzésen, ez még nem nevezhető igazi szerelemnek.

Ugyanakkor Kovács Renáta úgy tűnik boldog párkapcsolatban él, reméljük sokáig tart majd ez a bimbozó románc.