A Házasság első látásra sztárja üzent: A rajongók szeretete felülírta a "balhé kell" elvet! (galéria, videó)

​Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de arra a szeretetmennyiségre és támogatásra, amit a házasságunk kapott, nem számítottam. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy ennyi emberrel osztozhatunk a boldogságunkban. A boldogság a tisztelet és a korrektség, amit mi ketten egy hete az oltárnál megfogadtunk, láthatóan sokatokhoz eljutott és ez mindennél többet jelent.