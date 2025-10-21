1 órája
A Házasság első látásra sztárja üzent: A rajongók szeretete felülírta a "balhé kell" elvet! (galéria, videó)
Becca és Zsolt kétségkívül a TV2 műsorának legkedveltebb szereplői. A köztük lévő vonzalom a nézők szerint már az első pillanattól fogva tagadhatatlan: Becca bája és Zsolt férfias kisugárzása a kamerákon keresztül is átsüt. Nem véletlen, hogy párosuk óriási figyelmet kap a közösségi médiában. A rajongók őket tartják a Házasság első látásra műsor első igazi álompárjának.
A műsor rajongói máris kikiáltották őket álompárnak.
Fotó: TV2
Deák Rebeka, művésznevén „Becca" minden kétséget kizáróan berobbant a köztudatba. A Velencei-tóhoz ezer szállal kötődő énekesnő immáron nem csak a Fejér vármegyeiek, de a fél ország kedvence lett. Crystal Store Budapest divatcég social media menedzsere, műsorvezetője egy érzelmes posztban köszönte meg a rajongói eddigi támogatást, és egy fontos üzenetet is megfogalmazott a Házasság első látásra felesége.
Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de arra a szeretetmennyiségre és támogatásra, amit a házasságunk kapott, nem számítottam. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy ennyi emberrel osztozhatunk a boldogságunkban. A boldogság a tisztelet és a korrektség, amit mi ketten egy hete az oltárnál megfogadtunk, láthatóan sokatokhoz eljutott és ez mindennél többet jelent.
(Galéria a képre kattintva: Becca és Zsolt boldogsága)
Házasság első látásra: Becca és Zsolt boldogságaFotók: Tv2
A Házasság első látásra rajongói megmutatták a szeretet erejét
Becca rávilágított arra is, hogy a nézők pozitív reakciói felülírják a "ennek a népnek a balhé kell" sztereotípiát, bizonyítva, hogy van igény a tiszta, reményteli szerelmi történetekre.
Van egy magyar mondás, hogy „ennek a népnek a balhé kell” azt hiszem, most ezt ti felülírjátok azzal, ahogyan reagáltok ránk. Egy szónak is száz a vége: Szeretet, hála, kövessetek minket tovább!
– tette hozzá.
