Ennyi volt? – Buzsik Borka vallott, elhódította a szívét egy színész – videóval

Buzsik Borka és húga, Zsóka még 2024 márciusában tettek ki egy Tiktok-videót, amelyben többek között elárulják ki a férfi ideáljuk. Érdekesség, hogy ebben nem a magyar válogatott játékost nevezte meg.

Buzsik Borka ideáljában Jacob Elordiban felfedezhetők Szoboszlai Dominik vonásai.

Fotó: Hiro Clarck

Egy ausztrál színész, Jacob Elordi hódította meg Buzsik Borka szívét

A videóban férfiideálként az ausztrál színészt Jacob Elordi-t nevezte meg a híresség. Őt sokan az „Eufória” sorozatból vagy a „The Kissing Booth” azaz a "Csókfülke" című filmből ismerhetnek. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ekkor még „hivatalosan" nem volt együtt a sztárfutballistával, és ha megnézzük a két hírességet, azért némi hasonlóságot felfedezhetünk a filmsztár és Szoboszlai között.

A videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.