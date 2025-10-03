1 órája
Ennyi volt? – Buzsik Borka vallott, elhódította a szívét egy színész – videóval
Igen érdekes videót szúrtak ki nemrég Szoboszlai Dominik feleségének rajongói. Buzsik Borka ebben elmondja, számára nem férje az ideálja.
Máris válságban volna a házasságuk?
Fotó: Trenka Attila
Buzsik Borka és húga, Zsóka még 2024 márciusában tettek ki egy Tiktok-videót, amelyben többek között elárulják ki a férfi ideáljuk. Érdekesség, hogy ebben nem a magyar válogatott játékost nevezte meg.
Egy ausztrál színész, Jacob Elordi hódította meg Buzsik Borka szívét
A videóban férfiideálként az ausztrál színészt Jacob Elordi-t nevezte meg a híresség. Őt sokan az „Eufória” sorozatból vagy a „The Kissing Booth” azaz a "Csókfülke" című filmből ismerhetnek. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ekkor még „hivatalosan" nem volt együtt a sztárfutballistával, és ha megnézzük a két hírességet, azért némi hasonlóságot felfedezhetünk a filmsztár és Szoboszlai között.
A videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.
