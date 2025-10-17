1 órája
A kastély fehérvári királynője: kiderült mire költi az Árulók nyereményét Schoblocher Barbara (videó)
Elképesztő izgalmak után kiderült, kik nyerték az RTL valóságshow-ját. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évadának győztesei között ott van Székesfehérvár büszkesége, Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője, aki már azt is tudja, mire költi a nyereményét.
Ahogyan a korábbi két celebes évadban, ismételten az ártatlanok örülhettek a végén. A székesfehérvári énekesnő már igazi specialistának számít a showműsorokban. Korábban a TV2-n futó a Sztárban Sztárban bizonyította tehetségét, most pedig az RTL valóságshow-jában tette fel a koronát teljesítményére, ugyanis a volt válogatott labdarúgóval, Torghelle Sándorral, akinek szintén van fehérvári kötődése, közösen megnyerték az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évadát.
Erre költi a nyereményt az Árulók fehérvári győztese
A nyereményük több mint 14 millió forint, amelyet fele-fele arányban osztanak el. Schoblocher Barbara az RTL kamerái előtt elárulta, hogy a főnyeremény egy részt jótékonysági célokra ajánlja fel, a másik részét pedig a vőlegényével elindított lakásfelújításba forgatja.
