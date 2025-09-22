Videón a Sztárbox legszokatlanabb összecsapása, az amazonok küzdelme

Az RTL népszerű műsora, a Sztárbox harmadik adásában ismét nyolc híresség csapott össze a továbbjutásért. A női könnyűsúly kategóriában két teljesen eltérő világból érkező versenyző, Balogh Edina színésznő és Székesfehérvárhoz ezer szállal kötődő Molnár Janka Sára fizikus csapott össze. ​

Sztárbox: A ringben találkozott a fizika és színjátszás.

Fotó: Sztárbox/RTL

Már a bevonulás is rávilágított, milyen eltérő a két sportoló személyisége. Molnár Janka Sára a Delta főcímére vonult be, energikus és vidám hozzáállása igazi show-t varázsolt a ringbe. Balogh Edina ezzel szemben egy utcai harcoshoz méltó, komolyabb bevonulással készült.

​A mérkőzés kezdetétől Janka lendületes támadásokba lendült, de Balogh Edina higgadtsága és precíz testütései megállították. A mérkőzésük egy izgalmas történet volt a kitartásról, a bátorságról és arról, hogy az emberi elszántság bármilyen területen győzelemre vezethet. Az összecsapást végül a bírók pontozása döntötte el, amely alapján Balogh Edina jutott tovább a Sztárboxban. Bár Molnár Janka Sára becsülettel helytállt és beletette az összes erejét a küzdelembe, a színésznőnek sikerült jobban beosztania az energiáját, és ő uralta többet a ringet.

A fehérvári fizikus megszólalt a Sztárbox után

A lelkem egy része elképesztően bánatos, mert a ringbe nagyon nagyon nagyon keveset vittem be abból - amit szerettem volna csinálni. Ez egyelőre nagyon nagyon bánt, mert úgy szerettem volna ennél sokkal sokkal többet megmutatni. A lelkem másik része viszont elképesztően hálás.

– írta Facebook-oldalán Molnár Janka Sára.