1 órája
Videón a Sztárbox legszokatlanabb összecsapása, az amazonok küzdelme
Hatalmas amazon harc volt, két külön világ között. A ringben találkozott ugyanis a fizika és a színjátszás jeles képviselői: Balogh Edina színésznő és a székesfehérvári kötődésű Molnár Janka Sára fizikus, TikTok-sztár feszült egymásnak. A Feol-nak tett ígéretéhez híven Janka mindent megtett a RTL Sztárbox győzelemért, és egyetlen pillanatra sem adta fel a küzdelmet.
Az RTL népszerű műsora, a Sztárbox harmadik adásában ismét nyolc híresség csapott össze a továbbjutásért. A női könnyűsúly kategóriában két teljesen eltérő világból érkező versenyző, Balogh Edina színésznő és Székesfehérvárhoz ezer szállal kötődő Molnár Janka Sára fizikus csapott össze.
Már a bevonulás is rávilágított, milyen eltérő a két sportoló személyisége. Molnár Janka Sára a Delta főcímére vonult be, energikus és vidám hozzáállása igazi show-t varázsolt a ringbe. Balogh Edina ezzel szemben egy utcai harcoshoz méltó, komolyabb bevonulással készült.
A mérkőzés kezdetétől Janka lendületes támadásokba lendült, de Balogh Edina higgadtsága és precíz testütései megállították. A mérkőzésük egy izgalmas történet volt a kitartásról, a bátorságról és arról, hogy az emberi elszántság bármilyen területen győzelemre vezethet. Az összecsapást végül a bírók pontozása döntötte el, amely alapján Balogh Edina jutott tovább a Sztárboxban. Bár Molnár Janka Sára becsülettel helytállt és beletette az összes erejét a küzdelembe, a színésznőnek sikerült jobban beosztania az energiáját, és ő uralta többet a ringet.
A fehérvári fizikus megszólalt a Sztárbox után
A lelkem egy része elképesztően bánatos, mert a ringbe nagyon nagyon nagyon keveset vittem be abból - amit szerettem volna csinálni. Ez egyelőre nagyon nagyon bánt, mert úgy szerettem volna ennél sokkal sokkal többet megmutatni. A lelkem másik része viszont elképesztően hálás.
– írta Facebook-oldalán Molnár Janka Sára.