szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudomány vs. színművészet

1 órája

Videón a Sztárbox legszokatlanabb összecsapása, az amazonok küzdelme

Címkék#fizika#Sztárbox#Balogh Edina#fizikus#RTL#ring#színésznő#mérkőzés#Molnár Janka Sára

Hatalmas amazon harc volt, két külön világ között. A ringben találkozott ugyanis a fizika és a színjátszás jeles képviselői: Balogh Edina színésznő és a székesfehérvári kötődésű Molnár Janka Sára fizikus, TikTok-sztár feszült egymásnak. A Feol-nak tett ígéretéhez híven Janka mindent megtett a RTL Sztárbox győzelemért, és egyetlen pillanatra sem adta fel a küzdelmet.

Feol.hu

Az RTL népszerű műsora, a Sztárbox harmadik adásában ismét nyolc híresség csapott össze a továbbjutásért. A női könnyűsúly kategóriában két teljesen eltérő világból érkező versenyző, Balogh Edina színésznő és Székesfehérvárhoz ezer szállal kötődő Molnár Janka Sára fizikus csapott össze. ​

A ringben találkozott a fizika és színjátszás – A Sztárbox fehérvári szereplője, Molnár Janka Sára és Balogh Edina csapott össze.
Sztárbox: A ringben találkozott a fizika és színjátszás.
Fotó: Sztárbox/RTL

Már a bevonulás is rávilágított, milyen eltérő a két sportoló személyisége. Molnár Janka Sára a Delta főcímére vonult be, energikus és vidám hozzáállása igazi show-t varázsolt a ringbe. Balogh Edina ezzel szemben egy utcai harcoshoz méltó, komolyabb bevonulással készült.

​A mérkőzés kezdetétől Janka lendületes támadásokba lendült, de Balogh Edina higgadtsága és precíz testütései megállították. A mérkőzésük egy izgalmas történet volt a kitartásról, a bátorságról és arról, hogy az emberi elszántság bármilyen területen győzelemre vezethet. Az összecsapást végül a bírók pontozása döntötte el, amely alapján Balogh Edina jutott tovább a Sztárboxban. Bár Molnár Janka Sára becsülettel helytállt és beletette az összes erejét a küzdelembe, a színésznőnek sikerült jobban beosztania az energiáját, és ő uralta többet a ringet.

A fehérvári fizikus megszólalt a Sztárbox után

A lelkem egy része elképesztően bánatos, mert a ringbe nagyon nagyon nagyon keveset vittem be abból - amit szerettem volna csinálni. Ez egyelőre nagyon nagyon bánt, mert úgy szerettem volna ennél sokkal sokkal többet megmutatni. A lelkem másik része viszont elképesztően hálás. 

 – írta Facebook-oldalán Molnár Janka Sára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu