Micsoda felvétel

2 órája

​Ezt látnod kell! Horváth Tamás és Natalia Oreiro a Sztárban Sztár színpadán (videó)

​Szívmelengető, már-már filmbe illő pillanatoknak lehettek tanúi a nézők vasárnap. A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-jában a Fejér vármegyei énekes, Horváth Tamás ugyanis a Vadangyal sztárjának bőrébe bújva mindenkit levett a lábáról, még magát Natalia Oreirot is.

Feol.hu

​A vasárnap esti Sztárban Sztár show-jában Tomi a Vad angyal című sorozat ikonikus karakterének, Natalia Oreironak a bőrébe bújt, és előadta a világhírű dalát. Az előadás pedig annyira jól sikerült, hogy a közönség és a zsűri (Liptai Klaudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András, Stohl András) is állva tapsolt, sőt, az ítészek között ülő népszerű szappanopera sztár is felment a színpadra, hogy együtt énekeljen a magyar énekessel.

​Szívmelengető, már-már filmbe illő pillanatoknak lehettek tanúi a nézők vasárnap a Sztárban Sztár All Stars-ban.
Hölgyeim és uraim: a Sztárban Sztár színpadán Natalia Oreiro és Horváth Tamás.
Forrás: TV2

​,,Imádom ezt a mixet, amit itt látok" – mondta az uruguayi híresség, majd táncra perdült, felidézve a Vad angyalból ismert mozdulatait. Natalia Oreiro lelkesedése és közvetlensége azonnal rabul ejtette a közönséget, valamint Horváth Tamást is láthatóan meghatódott a spontán produkciótól.

A pillanat, amit a Sztárban Sztár versenyzője nem fog elfelejteni

Horváth Tamás egyébként Pintér Tibort legyőzve a párbajban, csont nélkül jutott tovább a Tv2 műsorában. A dunaújvárosi énekes a közösségi oldalán is megosztotta az élményeit: ,

Köszönöm a szavazatokat, végtelenül hálás a szívem! A kinézetem pusztító volt, elnézést a rémálmokért! Külön élmény volt, hogy a csupa szív Natalia is jót mosolygott a produkciómon! Megyünk tovább együtt! 

 

 

