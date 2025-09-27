Minden a hétvégi adásban dől el a Sztárban Sztárban! (videó)

​Az előző heti fordulóhoz hasonlóan, ezúttal is két csoportban versenyez a nyolc kiváló énekes. A tét óriási, mindenki azért küzd, hogy továbbjusson a következő szakaszba a TV2 Sztárban Sztár All Stars-ban. A Fejér vármegye büszkesége, Horváth Tamás ismét magasra teszi a lécet, hiszen szeretné megismételni korábbi sikerét. A korábbi adásban Vad angyalként, Natalia Oreiro bőrébe bújva kápráztatta el a közönséget és a Liptai Klaudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Hajós András alkotta zsűrit, aki még Korda Györgynek is odaszólt. Most pedig egy igazi rock legendát, Axl Rose-t fogja életre kelteni a Guns'N'Roses slágerével. Vajon sikerül-e meggyőznie a zsűrit és a nézőket?

Ismét a Sztárban Sztár színpadán Horváth Tamás: Vajon, felesége, Péterfi Andrea ismét előrukkol valamivel?

Így kerülhet be Tomi a TOP 12-be Sztárban Sztárban

​A TV2 közleménye szerint a továbbjutás rendszere ismét feszült perceket okozhat. Minden csoportkörben a zsűri pontjai és a nézők szavazatainak összesítéséből dől el a sors. A két legtöbb versenypontot gyűjtő előadó egyenesen a TOP 12-be jut, a többieknek viszont a vigaszágon kell bizonyítaniuk.

A második adásban a négy vigaszágas énekes ismét színpadra áll, és újabb produkcióval győzködik a zsűrit és a nézőket. A két legjobb végül csatlakozhat a legjobbakhoz, a többieknek viszont véget ér a Sztárban Sztár All Stars verseny.

Mutatjuk, ki milyen szerepben tündököl: Szandi (Jon Bon Jovi), Péterffy Lili (Lelle Palya Bea), Halastyák Fanni (Amy Winehouse), Janicsák Veca (LP), Horváth Tamás (Axl Rose), Vastag Csaba (Szécsi Pál), Varga Viktor (Lenny Kravitz), és Mészáros Árpád Zsolt (Csipa a Hooligans-ből).