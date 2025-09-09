​A Fejér vármegyei énekes, aki nem volt a színpadon, mégis elvitte a show-t! (videó)

​​Horváth Tamás a TV2 stúdiójában nézte végig a produkciót, és alig tudta visszatartani elégedettségét. Nem is lehetett volna boldogabb a látottaktól, főleg, hogy Veréb Tomi a "Babám" című dallal sikeresen továbbjutott a Sztárban sztár All Stars következő fordulójában. Előadásával még a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Hajós András, valamint Hans Sigl zsűrit is lenyűgözte a nézők mellett.

​Elképesztő fordulat a Sztárban sztárban, Horváth Tamás ilyet is tud.

Forrás: BorsOnline

Horváth Tamás vajon jövő héten is elviszi a show-t, mint a mostani Sztárban sztárban?

De vajon mire megy majd a jövő heti élő show-ban maga Horváth Tamás? Vajon képes lesz-e túlszárnyalni a "babájának" produkcióját, és megmutatni a zsűrinek és a közönségnek, hogy ő maga a legnagyobb sztár a színpadon?