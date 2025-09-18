Szoboszlai Dominik élete élményét adta a TV2 sztárjának – ez a kép mindent visz!

​Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányaként ismét bizonyította, miért kihagyhatatlan tagja a Liverpoolnak. A 92. percben adott győztes gólpassza biztosította a csapat sikerét, amely hatalmas örömet okozott a stadionban tartózkodóknak, köztük Horváth Tamásnak és családjának, akik születésnapi meglepetésként utaztak a meccsre.

Képzeljétek, Horváth Tamás énekes is a helyszínen szurkolt és látta Szoboszlai Dominik zseniális passzát.

Forrás: Horváth Tamás/Facebook

​Szoboszlai Dominik Horváth Tamásékat is elvarázsolta

Horváth Tamás a Facebook-oldalán osztotta meg a felejthetetlen pillanatokat, és elárulta, hogy az utazás egy emlékezetes meglepetés volt a 20 éves nevelt fiának. Felesége, Péterfi Andrea is ott volt.

Dávid kedvenc csapata a Liverpool és szerettük volna valami emlékezetes ajándékkal meglepni, ezért eljöttünk Liverpoolba, hogy meglessük a Liverpool-Atletico Madrid meccset! Élmény volt, a Liverpool behúzta a végén, az egész város ünnepel

– írta posztjában.

​Az énekes, aki nemrég a TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-jában Vadangyal bőrébe bújva kápráztatta el a nézőket, sőt magát Natalia Oreirot is. Hamarosan pedig ismét bizonyíthat a színpadon.