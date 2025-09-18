56 perce
Szoboszlai Dominik élete élményét adta a TV2 sztárjának – ez a kép mindent visz!
A Liverpool legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzése nemcsak a fociszeretőket hozta lázba, hanem egy ismert magyar énekest és családját is. Horváth Tamás feleségével és nevelt fiával, Dáviddal utazott a helyszínre, hogy a Liverpool győzelméért szurkoljon a BL-ben, és élőben lássa a csapat legújabb kulcsemberét, Szoboszlai Dominikot.
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányaként ismét bizonyította, miért kihagyhatatlan tagja a Liverpoolnak. A 92. percben adott győztes gólpassza biztosította a csapat sikerét, amely hatalmas örömet okozott a stadionban tartózkodóknak, köztük Horváth Tamásnak és családjának, akik születésnapi meglepetésként utaztak a meccsre.
Szoboszlai Dominik Horváth Tamásékat is elvarázsolta
Horváth Tamás a Facebook-oldalán osztotta meg a felejthetetlen pillanatokat, és elárulta, hogy az utazás egy emlékezetes meglepetés volt a 20 éves nevelt fiának. Felesége, Péterfi Andrea is ott volt.
Dávid kedvenc csapata a Liverpool és szerettük volna valami emlékezetes ajándékkal meglepni, ezért eljöttünk Liverpoolba, hogy meglessük a Liverpool-Atletico Madrid meccset! Élmény volt, a Liverpool behúzta a végén, az egész város ünnepel
– írta posztjában.
Az énekes, aki nemrég a TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-jában Vadangyal bőrébe bújva kápráztatta el a nézőket, sőt magát Natalia Oreirot is. Hamarosan pedig ismét bizonyíthat a színpadon.
