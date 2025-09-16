szeptember 16., kedd

Hihetetlen nyilatkozat

1 órája

Szoboszlai Dominik eladásáról beszélt a Liverpool edzője – videóval

A héten a Liverpool az Atletico Madrid ellen megkezdi a Bajnokok Ligája szereplését, amely előtt a vörösök vezetőedzője megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját. Arne Slot többek között Szoboszlai Dominik eladásáról is beszélt.

Kedd este megkezdődik a 2025-2026-os Bajnokok Ligája idény főtáblája. Már az első fordulóban sem lesz hiány rangadóból, hiszen többek között szerdán a Liverpool–Atlético Madrid meccset követhetik figyelemmel a futballkedvelők. Szoboszlai Dominik szerepe kérdéses lehet?

Szoboszlai Dominik eladását is szóba hozta Arne Slot
Arne Slot Szoboszlai Dominik eladásáról beszélt

A szerdai meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slot a Liverpool vezetőedzője beszélt az idei "nagybevásárlásról", csapata több játékosért is óriási összeget fizetett. Elárulta, hogy azok akik eddig is a klubban szerepeltek hasonló áron mozognának a piacon.

„Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, akkor ő is 100 millió eurót érne" – nyilatkozta a holland szakember. 

A Liverpool mellett még négy Premier League csapat érdekelt a legrangosabb európai klubsorozatban, ezekre a gárdákra sem vár egyszerű feladat az első fordulóban. Kedden rendezik a Tottenham–Villarreal és a Athletic Bilbao–Arsenal mérkőzéseket, szerdán Szoboszlai Dominikék mellett rendeznek Bayern München–Chelsea találkozót, csütörtökön pedig Napoli–Manchester City és Newcastle United–Barcelona találkozó várja az angol labdarúgás szerelmeseit.

 

