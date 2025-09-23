Szoboszlai Dominik kislányát randira vitték

Izgalmasan telnek Szoboszlai Dominik családjának mindennapjai, felesége Buzsik Borka, valamint kislányuk rendszeresen mozdulnak ki otthonról. Legutóbb már a Liverpool egyik hazai bajnoki mérkőzésén is feltűntek. Ezúttal pedig egy kávézóból osztott meg történetet az ifjú anyuka.

Szoboszlai Dominik kislánya ismét kimozdult otthonról

Forrás: Kemma.hu

Szoboszlai Dominik kislánya randevún vett részt?

Buzsik Borka kedd délelőtt a saját Instagram oldalára töltött fel egy 24 óráig elérhető történetet, amelyen kislánya látható egy kávézóban, „Coffee dates" felirattal, melynek jelentése kávés randik, egy fehér szivecskével kiegészítve. De vajon kivel randizott Buzsik Borka? Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik kislánya volt az egyik résztvevő, de az sincs kizárva, hogy a büszke apuka is jelen volt az eseményen.