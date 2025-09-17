szeptember 17., szerda

Óriási lehetőség

1 órája

Szoboszlai Dominik kislányával élheti át a BL-győzelmet Budapesten (videóval)

Címkék#puskás aréna#Bajnokok Ligája#Szoboszlai Dominik#Liverpool

A szuperszámítógép megmutatta, a Liverpoolnak van a legnagyobb esélye a Bajnokok Ligája-győzelemre. Szoboszlai Dominik élete egyik legemlékezetesebb pillanatát élheti át, csapata vezéreként a budapesti Puskás Arénában emelhetné magasba a BL-serleget.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik pályafutása eddig is rendkívül sikeres, azonban a 2025-2026-os idényben újabb csúcsokat mászhat meg a magyar klasszis. A székesfehérvári születésű középpályás tavaly a Liverpoollal már elhódította a Premier League-trófeát, most azonban még nagyobb cél lebeg előtte, a Bajnokok Ligája-győzelem.

Szoboszlai Dominik BL-győzelemre készül
Forrás:  Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai Dominikék indulnak a legnagyobb eséllyel

Az Opta adatelemző cég "szuperszámítógépe" szerint a 2025-2026-os idényben az angol bajnoki címvédő Liverpool a legesélyesebb a BL-győzelemre, 20,4%-os valószínűséggel. A rangsorban az Arsenal és a Paris Saint-Germain (PSG) követi a vörösöket.

A történet különlegességét tovább növeli, hogy a BL-döntőt 2026-ban Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. Ha a Liverpool valóban eljut idáig, a magyar szurkolók hazai pályán láthatják Szoboszlai Dominikot Európa legnagyobb klubtrófeájáért harcolni. Ráadásul Szoboszlai Dominik kislánya társaságában élheti át ezt a sikert, így egy esetleges budapesti diadal nemcsak sporttörténelmi, hanem családi mérföldkő is lehetne számára.

Arne Slot legénysége rangadóval kezdi meg a BL-főtáblát, szerda este Liverpool–Atlético Madrid meccset – a Bajnokok Ligája szerdai menetrendjét IDE KATTINTVA tekintheti meg – rendeznek az Anfielden.

 

 

