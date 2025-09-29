Újabb gyerkőc Szoboszlai Dominikéknál?

Szoboszlai Dominik kislánya és felesége társaságában éli mindennapijait. A családnál most újabb gyermek tűnt fel.

Szoboszlai Dominik felesége két gyermekről posztolt

Forrás: Origo.hu

Szoboszlai Dominik kislánya társaságot kapott

Az elmúlt időszakban a magyar válogatott csapatkapitányának kedvese, Buzsik Borka aktív az Instagrammon, többször is aranyos fotóval, vagy cuki 24 órán át elérhető sztorival jelentkezett be. Ezúttal is az utóbbi formátum mellett döntött, a képen kislánya, valamint egy másik csecsemő látható. – Szoboszlai Dominikéknak két gyermeke van? – merülhet fel hirtelen a kérdés az emberben, azonban a válasz sokkal egyszerűbb. A másik apróság a magyar középpályás liverpooli csapattársának, Ryan Gravenberchnek és párjának, Cindy Perotinak a gyermeke.

Miért vannak egy képen?

A válasz erre a kérdésre is pofon egyszerű, a két család nagyon jóban van, emellett Cindy Peroti és Buzsik Borka különösen jó kapcsolatot ápol, igazi barátnőkké váltak. Az elképesztően aranyos kép a holland játékos feleségének Instagram oldalára is felkerült 24 órás történet formájában. Siessen, hogy ne maradjon le a róla!