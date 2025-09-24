szeptember 24., szerda

Nem elég egy cukiságbomba

1 órája

Újabb aranyos fotón Szoboszlai Dominik családja, erre már az exe is felfigyelt

A magyar labdarúgót követően felesége, Buzsik Borka is kirakott egy képet a családról. Újfent aranyos fotó látta meg a napvilágot Szoboszlai Dominik családjáról, ezt már az exe sem nézhette tétlenül?

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, szerda délután Szoboszlai Dominik feltöltött egy fényképet a hivatalos Instagram oldalára, – amelyet IDE KATTINTVA tekinthet meg –  amelyen családjával közösen látható. Most felesége, Buzsik Borka is posztolt egy képet, igaz ez csak 24 óráig érhető el. Nem érdemes róla lemaradni a fotóról, hiszen őt idézve "ő az egész világunk" – utalva kézben tartott gyermekre. 

Irigykednek Szoboszlai Dominikék boldogságára?
Forrás: vaol.hu

Szoboszlai Dominik exe is felfigyelt a boldog családra?

Szoboszlai Dominik kislánya és felesége társaságában nagyon boldognak tűnik, ez szúrhatott szemet Gécsek Fanninak, aki szintén az Instagramra tett ki egy sejtelmes sztorit, amelyben a fiatal szépség érdekes tekintetet sugall. Lehet, hogy kicsit irigykedve figyeli korábbi párja boldogságát?

 

