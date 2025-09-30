Tündéri fotón varázsol el mindenkit Szoboszlai Dominik kislánya

Szoboszlai Dominik már javában készül az esti, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre a Liverpoollal, miközben felesége, Buzsik Borka a kislányukra vigyáz. Az elmúlt időszakban szabályosan elkényezteti a rajongókat az ifjú anyuka, hiszen szinte minden második nap posztol egy képet a csöppségről, ami ezúttal sem maradhatott el.

Forrás: Buzsik Borka

A tündéri fotón, amelyet ezúttal is a hivatalos Instagram oldalán tett közzé Buzsik Borka, a kis csöppség pici keze látható, valamint az, ahogy éppen délutáni pihenőjét tölti a kis ágyikójában. A képet IDE KATTINTVA érhetik el 24 órán át.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka vélhetően most nem egy helyen tölti az estét, nem lehet arra következtetni, hogy az ifjú feleség és a kislányuk útra keltek volna Isztambulba, ahol a Galatasaray ellen lesz majd jelenése a Liverpoolnak. Érdekesség, hogy a törököknél ott lesz majd Sallai Roland is, így igazán pikáns, magyaros összecsapásra számíthatunk a BL-ben 21 órától.