Elolvadunk

1 órája

Tündéri fotón varázsol el mindenkit Szoboszlai Dominik kislánya

Címkék#Buzsik Borka#Bajnokok Ligája#Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka ismét elolvasztotta egy fotóval az Instagram oldalának követőit. Szoboszlai Dominik felesége ezúttal is tündéri képet osztott meg kislányukról.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik már javában készül az esti, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre a Liverpoollal, miközben felesége, Buzsik Borka a kislányukra vigyáz. Az elmúlt időszakban szabályosan elkényezteti a rajongókat az ifjú anyuka, hiszen szinte minden második nap posztol egy képet a csöppségről, ami ezúttal sem maradhatott el.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya mindenkit elvarázsolt
Forrás: Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik kislánya mindenkit elvarázsol

A tündéri fotón, amelyet ezúttal is a hivatalos Instagram oldalán tett közzé Buzsik Borka, a kis csöppség pici keze látható, valamint az, ahogy éppen délutáni pihenőjét tölti a kis ágyikójában. A képet IDE KATTINTVA érhetik el 24 órán át.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka vélhetően most nem egy helyen tölti az estét, nem lehet arra következtetni, hogy az ifjú feleség és a kislányuk útra keltek volna Isztambulba, ahol a Galatasaray ellen lesz majd jelenése a Liverpoolnak. Érdekesség, hogy a törököknél ott lesz majd Sallai Roland is, így igazán pikáns, magyaros összecsapásra számíthatunk a BL-ben 21 órától.

 

 

