Cukiságbomba

11 perce

Megható fotón mutatjuk a Szoboszlai családot

A magyar sztár megható fotót tett ki Instagram oldalára. Szoboszlai Dominik legújabb posztjában feleségével és kislányával látható.

Feol.hu

Az elmúlt hónapokban igazi édesapává vált, igyekszik rengeteg időt tölteni Szoboszlai Dominik kislánya és felesége, Buzsik Borka társaságában, azonban erről ritkán számol be a nyilvánosságnak. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik feleségével Buzsik Borkával
Fotó: Buzsik Borka / Instagram

Elképesztően aranyos fotót posztolt Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya szerda délután a hivatalos Instagram oldalán tett közzé egy képet, amelyen felesége kézben tartja az apró gyermeket, míg a büszke apuka átkarolja a családot.

 

 

