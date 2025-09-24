Megható fotón mutatjuk a Szoboszlai családot

Az elmúlt hónapokban igazi édesapává vált, igyekszik rengeteg időt tölteni Szoboszlai Dominik kislánya és felesége, Buzsik Borka társaságában, azonban erről ritkán számol be a nyilvánosságnak.

Szoboszlai Dominik feleségével Buzsik Borkával

Fotó: Buzsik Borka / Instagram

Elképesztően aranyos fotót posztolt Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya szerda délután a hivatalos Instagram oldalán tett közzé egy képet, amelyen felesége kézben tartja az apró gyermeket, míg a büszke apuka átkarolja a családot.