1 órája
Robbant a cukiságbomba: itt a kis Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóval – fotóval
Az élet nagy rendező. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nem először találkozik majd egymással kedd este.
Az elmúlt bő húsz évben minden futballt imádó kisgyereknek az volt az álma, hogy Cristiano Ronaldo közelébe férkőzhessen. Erre a legnagyobb esélye a játékoskísérőknek volt, ők minden esetben örök élményt szereztek. Szoboszlai Dominik is volt ilyen szerepben, s bár nem ő kísérte be a portugál klasszist, 16 évvel ezelőtt, de ott volt a közelében.
Szoboszlai Dominik találkozott már Cristiano Ronaldóval
Ahogy az az M4 Sport által közölt képen is látható, Szoboszlai Dominik nyolcévesen, 2009-ben az egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott a Puskás Ferenc Stadionba. Szeptember 9-én, kedden Magyarország Portugália, napra pontosan 16 évvel később pedig már mint csapatkapitány vezetheti ki a nemzeti csapatunkat és nézhet farkasszemet Cristiano Ronaldóval a klasszis.
– Nem is tudtam róla, hogy napra pontosan 16 évvel ezelőtt volt az a mérkőzés, most láttam az interneten én is. Tisztán megvan a fejemben, hogy milyen érzés volt ott állni mellettük és felvezetni őket. Most más lesz, mert nem mellettük, hanem velük szemben fogok állni – fogalmazott a magyar válogatott hivatalos sajtótájékoztatóján hétfőn.
Játszottam már játékosok ellen, de Ronaldo ellen még sosem, gyerekkorom óta ő a példaképem. Most eljött ennek is az ideje, reméljük pozitív lesz a vége
– zárta gondolatait Szoboszlai Dominik.