Robbant a cukiságbomba: itt a kis Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóval – fotóval

Az elmúlt bő húsz évben minden futballt imádó kisgyereknek az volt az álma, hogy Cristiano Ronaldo közelébe férkőzhessen. Erre a legnagyobb esélye a játékoskísérőknek volt, ők minden esetben örök élményt szereztek. Szoboszlai Dominik is volt ilyen szerepben, s bár nem ő kísérte be a portugál klasszist, 16 évvel ezelőtt, de ott volt a közelében.

Szoboszlai Dominik már találkozott Cristiano Ronaldóval

Fotó: Szabó Zsolt

Szoboszlai Dominik találkozott már Cristiano Ronaldóval

Ahogy az az M4 Sport által közölt képen is látható, Szoboszlai Dominik nyolcévesen, 2009-ben az egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott a Puskás Ferenc Stadionba. Szeptember 9-én, kedden Magyarország Portugália, napra pontosan 16 évvel később pedig már mint csapatkapitány vezetheti ki a nemzeti csapatunkat és nézhet farkasszemet Cristiano Ronaldóval a klasszis.

– Nem is tudtam róla, hogy napra pontosan 16 évvel ezelőtt volt az a mérkőzés, most láttam az interneten én is. Tisztán megvan a fejemben, hogy milyen érzés volt ott állni mellettük és felvezetni őket. Most más lesz, mert nem mellettük, hanem velük szemben fogok állni – fogalmazott a magyar válogatott hivatalos sajtótájékoztatóján hétfőn.

Játszottam már játékosok ellen, de Ronaldo ellen még sosem, gyerekkorom óta ő a példaképem. Most eljött ennek is az ideje, reméljük pozitív lesz a vége

– zárta gondolatait Szoboszlai Dominik.